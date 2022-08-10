https://tr.sputniknews.com/20220810/arastirma-turkiyede-arkadaslara-guven-giderek-azaliyor-1059762436.html

Araştırma: Türkiye'de arkadaşlara güven giderek azalıyor

Araştırma: Türkiye'de arkadaşlara güven giderek azalıyor

Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 51,8’i arkadaşlarına güveniyor. Ancak geçen yıla bakıldığında bu güvenin yüzde 12,7 azaldığı... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T16:11+0300

2022-08-10T16:11+0300

2022-08-10T16:11+0300

yaşam

türkiye

areda survey

araştırma

arkadaş

güven

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Areda Survey, Türk halkının arkadaşlarına güven duygusunu araştırdı. Araştırma bulgularına göre, Türkiye genelinde arkadaşlarına güven duyanların oranı 51,8 iken, bu oran geçen yıl ağustos ayında yapılan araştırmada yüzde 64,5 olarak görülmüştü.Araştırmada katılımcılara “Arkadaşlarınıza güven bakımından aşağıdakilerden hangisine katılırsınız?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 51,8’i her konuda güvenirim, yüzde 15,0’i ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 33,2’si güvenmem yanıtını verdi.Aynı soru 2021 yılında sorulduğunda katılımcıların yüzde 64,5’i her konuda güvenirim, yüzde 20,4’ü ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 26,0’sı güvenmem cevabını vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220727/arastirma-turk-halkinin-en-sik-soyledigi-yalan-ben-asla-yalan-soylemem-oldu---1059194626.html

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türkiye, areda survey, araştırma, arkadaş, güven