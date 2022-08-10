https://tr.sputniknews.com/20220810/arastirma-turkiyede-arkadaslara-guven-giderek-azaliyor-1059762436.html
Araştırma: Türkiye'de arkadaşlara güven giderek azalıyor
Araştırma: Türkiye'de arkadaşlara güven giderek azalıyor
Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 51,8’i arkadaşlarına güveniyor. Ancak geçen yıla bakıldığında bu güvenin yüzde 12,7 azaldığı... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T16:11+0300
2022-08-10T16:11+0300
2022-08-10T16:11+0300
yaşam
türkiye
areda survey
araştırma
arkadaş
güven
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Areda Survey, Türk halkının arkadaşlarına güven duygusunu araştırdı. Araştırma bulgularına göre, Türkiye genelinde arkadaşlarına güven duyanların oranı 51,8 iken, bu oran geçen yıl ağustos ayında yapılan araştırmada yüzde 64,5 olarak görülmüştü.Araştırmada katılımcılara “Arkadaşlarınıza güven bakımından aşağıdakilerden hangisine katılırsınız?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 51,8’i her konuda güvenirim, yüzde 15,0’i ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 33,2’si güvenmem yanıtını verdi.Aynı soru 2021 yılında sorulduğunda katılımcıların yüzde 64,5’i her konuda güvenirim, yüzde 20,4’ü ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 26,0’sı güvenmem cevabını vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220727/arastirma-turk-halkinin-en-sik-soyledigi-yalan-ben-asla-yalan-soylemem-oldu---1059194626.html
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türkiye, areda survey, araştırma, arkadaş, güven
Araştırma: Türkiye'de arkadaşlara güven giderek azalıyor
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Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 51,8’i arkadaşlarına güveniyor. Ancak geçen yıla bakıldığında bu güvenin yüzde 12,7 azaldığı görüldü.
Areda Survey, Türk halkının arkadaşlarına güven duygusunu araştırdı. Araştırma bulgularına göre, Türkiye genelinde arkadaşlarına güven duyanların oranı 51,8 iken, bu oran geçen yıl ağustos ayında yapılan araştırmada yüzde 64,5 olarak görülmüştü.
Araştırmada katılımcılara “Arkadaşlarınıza güven bakımından aşağıdakilerden hangisine katılırsınız?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 51,8’i her konuda güvenirim, yüzde 15,0’i ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 33,2’si güvenmem yanıtını verdi.
Aynı soru 2021 yılında sorulduğunda katılımcıların yüzde 64,5’i her konuda güvenirim, yüzde 20,4’ü ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 26,0’sı güvenmem cevabını vermişti.