https://tr.sputniknews.com/20220810/asura-mateminde-goruntulenen-johnny-depp-sosyal-medyanin-gundeminde-1059757550.html

Aşura mateminde görüntülenen 'Johnny Depp' sosyal medyanın gündeminde

Aşura mateminde görüntülenen 'Johnny Depp' sosyal medyanın gündeminde

İran'daki Aşura matem törenindeki katılımcılardan biri, Johnny Depp'e benzerliğiyle dikkat çekti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişi, İranlı Johnny... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T14:37+0300

2022-08-10T14:37+0300

2022-08-10T14:45+0300

yaşam

iran

johnny depp

aşura

aşura günü

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Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin ve 72 yakınının Kerbela'da öldürülmesi nedeniyle her yıl Muharrem ayının 10. gününde (Aşura) düzenlenen matem törenlerinde 'İranlı Johnny Depp' görüldü.İran'ın kuzeyindeki Tebriz şehrinde düzenlenen matem töreninde ünlü Hollywood oyuncusu Johnny Depp'e benzerliğiyle dikkat çeken bir katılımcı sosyal medyanın gündemine oturdu.Uzun saçı, bıyık ve sakalı, siyah kıyafetleri, yüz şekliyle birebir Johnny Depp'i andıran kişi, tören kapsamındaki bazı ritüelleri yerine getirdi.Sosyal medya kullanıcıları benzerliğe şaşırırken, kimi kullanıcılar ünlü oyuncunun eski eşi Amber Heard ile arasındaki hukuki mücadeleden sonra İran'a yerleşip yerleşmediğini merak etti.Bir diğer kullanıcı ise, "Johnny Depp Amber Heard davasında kendisine İran'ın destek vermesi üzerine Muharrem matemi için İran'a giderek ruhani lider ile görüştü" diye espri yaptı.

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iran, johnny depp, aşura, aşura günü