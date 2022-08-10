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Aşura mateminde görüntülenen 'Johnny Depp' sosyal medyanın gündeminde
Aşura mateminde görüntülenen 'Johnny Depp' sosyal medyanın gündeminde
İran'daki Aşura matem törenindeki katılımcılardan biri, Johnny Depp'e benzerliğiyle dikkat çekti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişi, İranlı Johnny... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T14:37+0300
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yaşam
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johnny depp
aşura
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Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin ve 72 yakınının Kerbela'da öldürülmesi nedeniyle her yıl Muharrem ayının 10. gününde (Aşura) düzenlenen matem törenlerinde 'İranlı Johnny Depp' görüldü.İran'ın kuzeyindeki Tebriz şehrinde düzenlenen matem töreninde ünlü Hollywood oyuncusu Johnny Depp'e benzerliğiyle dikkat çeken bir katılımcı sosyal medyanın gündemine oturdu.Uzun saçı, bıyık ve sakalı, siyah kıyafetleri, yüz şekliyle birebir Johnny Depp'i andıran kişi, tören kapsamındaki bazı ritüelleri yerine getirdi.Sosyal medya kullanıcıları benzerliğe şaşırırken, kimi kullanıcılar ünlü oyuncunun eski eşi Amber Heard ile arasındaki hukuki mücadeleden sonra İran'a yerleşip yerleşmediğini merak etti.Bir diğer kullanıcı ise, "Johnny Depp Amber Heard davasında kendisine İran'ın destek vermesi üzerine Muharrem matemi için İran'a giderek ruhani lider ile görüştü" diye espri yaptı.
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iran, johnny depp, aşura, aşura günü

Aşura mateminde görüntülenen 'Johnny Depp' sosyal medyanın gündeminde

14:37 10.08.2022 (güncellendi: 14:45 10.08.2022)
© AA / Kerbela Şehitleri anıldıKerbela Şehitleri anıldı
Kerbela Şehitleri anıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA / Kerbela Şehitleri anıldı
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İran'daki Aşura matem törenindeki katılımcılardan biri, Johnny Depp'e benzerliğiyle dikkat çekti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişi, İranlı Johnny Depp diye anılmaya başlandı.
Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin ve 72 yakınının Kerbela'da öldürülmesi nedeniyle her yıl Muharrem ayının 10. gününde (Aşura) düzenlenen matem törenlerinde 'İranlı Johnny Depp' görüldü.
İran'ın kuzeyindeki Tebriz şehrinde düzenlenen matem töreninde ünlü Hollywood oyuncusu Johnny Depp'e benzerliğiyle dikkat çeken bir katılımcı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Uzun saçı, bıyık ve sakalı, siyah kıyafetleri, yüz şekliyle birebir Johnny Depp'i andıran kişi, tören kapsamındaki bazı ritüelleri yerine getirdi.
Sosyal medya kullanıcıları benzerliğe şaşırırken, kimi kullanıcılar ünlü oyuncunun eski eşi Amber Heard ile arasındaki hukuki mücadeleden sonra İran'a yerleşip yerleşmediğini merak etti.
Bir diğer kullanıcı ise, "Johnny Depp Amber Heard davasında kendisine İran'ın destek vermesi üzerine Muharrem matemi için İran'a giderek ruhani lider ile görüştü" diye espri yaptı.
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