Aşura mateminde görüntülenen 'Johnny Depp' sosyal medyanın gündeminde
14:37 10.08.2022 (güncellendi: 14:45 10.08.2022)
© AA / Kerbela Şehitleri anıldıKerbela Şehitleri anıldı
© AA / Kerbela Şehitleri anıldı
İran'daki Aşura matem törenindeki katılımcılardan biri, Johnny Depp'e benzerliğiyle dikkat çekti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişi, İranlı Johnny Depp diye anılmaya başlandı.
Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin ve 72 yakınının Kerbela'da öldürülmesi nedeniyle her yıl Muharrem ayının 10. gününde (Aşura) düzenlenen matem törenlerinde 'İranlı Johnny Depp' görüldü.
İran'ın kuzeyindeki Tebriz şehrinde düzenlenen matem töreninde ünlü Hollywood oyuncusu Johnny Depp'e benzerliğiyle dikkat çeken bir katılımcı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Idag högtidlighåller shiamuslimer Ashoura, minnet då profetens svärson och kusin dödades vid slaget i Karbala, den 10 (Ashara på arabiska hence Ashoura) i månaden Muharram.— Christer Sfeirكريستر (@ChristerSfeir) August 8, 2022
Många på MENA-socmed hajade till i tron att Johnny Depp var i Iran för att fira… pic.twitter.com/G2XHQUG7Eu
Uzun saçı, bıyık ve sakalı, siyah kıyafetleri, yüz şekliyle birebir Johnny Depp'i andıran kişi, tören kapsamındaki bazı ritüelleri yerine getirdi.
Sosyal medya kullanıcıları benzerliğe şaşırırken, kimi kullanıcılar ünlü oyuncunun eski eşi Amber Heard ile arasındaki hukuki mücadeleden sonra İran'a yerleşip yerleşmediğini merak etti.
Deppelganger: Johnny Depp look alike at Iranian religious ceremony goes viral https://t.co/CRg7Wzd7BC pic.twitter.com/lw0N3xKCiv— New York Post (@nypost) August 9, 2022
Bir diğer kullanıcı ise, "Johnny Depp Amber Heard davasında kendisine İran'ın destek vermesi üzerine Muharrem matemi için İran'a giderek ruhani lider ile görüştü" diye espri yaptı.
Breaking news: Johnny Depp has traveled to Iran for moharram and met with the supreme leader after Iran supported him aggressively during his trial. pic.twitter.com/l3ylSBs715— Baba Baluchi (@bababaluchi) August 8, 2022
#JohnnyDepp #iran pic.twitter.com/NlSy54TJi2— Amir (@siramiransari) August 9, 2022