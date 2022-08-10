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Bakan Çavuşoğlu: TBMM heyetlerimize, yurt dışı faaliyetlerinde destek vermeye devam edeceğiz
Bakan Çavuşoğlu: TBMM heyetlerimize, yurt dışı faaliyetlerinde destek vermeye devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yüce Meclisimizle iş birliğimizin etkili ve güçlü şekilde devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T14:46+0300
2022-08-10T14:46+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Tören Salonu'nda, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında düzenlenen programda konuştu.Meclis çalışmaları hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, önemli gelişmeler oldukça TBMM'yi bilgilendirdiklerini ve buna her daim hazır olduklarını söyledi.Yazılı soru önergelerini de cevaplamaya hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, 2020'de Dışişleri Bakanlığı için bu oranın yüzde 93,38, 2021'de yüzde 95 olduğunu aktardı.Çavuşoğlu, "TBMM heyetlerimize, yurt dışı faaliyetlerinde 255 temsilciliğimizle elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Yüce Meclisimizle iş birliğimizin etkili ve güçlü şekilde devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.Bakan Çavuşoğlu, çalışmalarına verdikleri destek için TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve üyelerine teşekkürlerini iletti.
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Bakan Çavuşoğlu: TBMM heyetlerimize, yurt dışı faaliyetlerinde destek vermeye devam edeceğiz

14:46 10.08.2022
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yüce Meclisimizle iş birliğimizin etkili ve güçlü şekilde devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Tören Salonu'nda, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında düzenlenen programda konuştu.
Meclis çalışmaları hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, önemli gelişmeler oldukça TBMM'yi bilgilendirdiklerini ve buna her daim hazır olduklarını söyledi.
Yazılı soru önergelerini de cevaplamaya hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, 2020'de Dışişleri Bakanlığı için bu oranın yüzde 93,38, 2021'de yüzde 95 olduğunu aktardı.
Çavuşoğlu, "TBMM heyetlerimize, yurt dışı faaliyetlerinde 255 temsilciliğimizle elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Yüce Meclisimizle iş birliğimizin etkili ve güçlü şekilde devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, çalışmalarına verdikleri destek için TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve üyelerine teşekkürlerini iletti.
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