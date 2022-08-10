Bakan Muş: Gümrük Muhafaza ekiplerince 246 kilo kokain ile 226 kilo esrar ele geçirildi
00:53 10.08.2022 (güncellendi: 00:56 10.08.2022)
© Twitter Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlığa bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kilo kokain, Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan ülkeye giren bir TIR'da ise 226,9 kilo esrar ele geçirildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlığa bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246.8 kilo kokain, Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan ülkeye giren bir TIR'da ise 226.9 kilo esrar ele geçirildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kocaeli ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Muş, Twitter'dan Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan uyuşturucu yakalamalarına ilişkin bilgi verdi. Muş, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kg kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonda görev alan birimlerimizi tebrik ediyorum."
Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kg kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) August 9, 2022
Bu başarılı operasyonda görev alan birimlerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/OsCeU5oqkR
Muş, ayrıca Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan gerçekleştirilen başka bir operasyona ilişkin de şunları kaydetti:
"Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan bir tırda 226,9 kilogram esrar yakalandı. Uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmalar yürüten Gümrük Muhafaza ekiplerimizi kutluyorum."
Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısından ülkemize giriş yapan bir tırda 226,9 kg esrar yakalandı.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) August 9, 2022
Uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmalar yürüten Gümrük Muhafaza ekiplerimizi kutluyorum. pic.twitter.com/DoxV5cwRxL