https://tr.sputniknews.com/20220810/bakan-mus-gumruk-muhafaza-ekiplerince-246-kilo-kokain-ile-226-kilo-esrar-ele-gecirildi-1059728242.html

Bakan Muş: Gümrük Muhafaza ekiplerince 246 kilo kokain ile 226 kilo esrar ele geçirildi

Bakan Muş: Gümrük Muhafaza ekiplerince 246 kilo kokain ile 226 kilo esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlığa bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246.8 kilo kokain, Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan ülkeye... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T00:53+0300

2022-08-10T00:53+0300

2022-08-10T00:56+0300

türkiye

gümrük

gümrük muhafaza

mehmet muş

kocaeli

kokain

esrar

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kocaeli ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.Bakan Muş, Twitter'dan Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan uyuşturucu yakalamalarına ilişkin bilgi verdi. Muş, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:Muş, ayrıca Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan gerçekleştirilen başka bir operasyona ilişkin de şunları kaydetti:

türkiye

kocaeli

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gümrük, gümrük muhafaza, mehmet muş, kocaeli, kokain, esrar