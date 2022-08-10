https://tr.sputniknews.com/20220810/bakan-mustan-cip-aciklamasi-ankarada-belli-bir-yer-bunun-icin-ayrilmis-durumda-1059760029.html

Bakan Muş'tan 'çip' açıklaması: Ankara'da belli bir yer bunun için ayrılmış durumda

Bakan Muş'tan 'çip' açıklaması: Ankara'da belli bir yer bunun için ayrılmış durumda

Bakan Muş, dünyada yaşanan çip kriziyle ilgili, "Çipteki üretim yavaşladığı zaman elektronik cihazların ve otomobillerin üretimini yavaşlatıyor. Tabi bu... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T15:07+0300

2022-08-10T15:07+0300

2022-08-10T15:09+0300

ekonomi

mehmet muş

ankara

çip

otomobil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059759872_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_a0e628a78f30303ccdeff15a0a559285.jpg

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kentte bir otelde düzenlenen 'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katıldı. Programda Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlara değinen Bakan Muş, "Tabi Ukrayna ve Rusya krizi ister istemez bizi, ticari ilişkilerimizi etkiliyor. Tabi 900 milyar dolar hedefi, bu krizler olmadan önce konulan hedeflerdi. İster istemez bu hedefler etkilenecektir. Dolayısıyla bunların yakalanması biraz daha gecikebilecektir. Böyle bir ihtimal söz konusu. Bir de dünyada bir yavaşlama var. Bu yavaşlama sadece Rusya ile olan ticari ilişkilerimizde değil, dünyanın diğer ülkelerindeki bu talepteki azalma burada da var. Dolayısıyla buradaki ticaretin büyüklüğünde bir yavaşlama olacak. Sizin bahsettiğiniz 100 milyar dolarlık hedef belki gecikmeli olarak yakalanacaktır. Cumhurbaşkanımız hem Rusya lideri hem de Ukrayna lideriyle konuşabilen, ilişki geliştirebilen tek lider. Dolayısıyla bu iki ülkeyle ilişkilerimizi sürdürmeye çalışıyoruz, sürdürmek istiyoruz, belli noktada seviyemizi korumak istiyoruz. Çalışmaların bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.'Türkiye her zaman sağduyudan yana olan bir ülke'Rusya ve Ukrayna tarafından yetiştirilen tahıl konusuna değinen Bakan Muş, "Rusya ve Ukrayna tahıl üreten önemli ülkelerin başında geliyor. Ukrayna'daki meseleyle ilgili Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle, Birleşmiş Milletler'in de devreye girmesiyle bir mekanizma kuruldu. Bundan sonra bu mekanizma böyle çalışır. İstanbul'da bir ofis var. Bizim bakanlığımızdan da personeller var. İlgili bakanlıklardan da var. Sistem orada ilerliyor. Rusya ile alakalı savaşın çıktığı ilk dönemde orada bir duraksama yaşandı. Rusya tahıl konusunda ve diğer ürünlerle ilgili dünya piyasalarına tahıl gönderebiliyorlar. Herhangi bir kısıtlama yok. Türkiye her zaman sağduyudan yana olan bir ülke oldu. Türkiye bütün ilişkilerinde uluslararası kurallara hep riayet eden ülke oldu. Savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'nin çok ciddi gayretleri oldu. Burada rol üstlenebilecek bir ülke varsa Türkiye'nin dışında başka bir ülke gözükmüyor. Türkiye itibarı olan bir ülke" ifadelerini kullandı.'Sürekli taşıma suyuyla değirmen dönmez'Dünyada yaşanan çip sorunuyla ilgili soruya yanıt veren Muş, şöyle konuştu:'Ülkedeki ihtiyaç karşılanmadan ihracat düşünülemez'Gıdanın temel ihtiyaç olduğunu belirten Muş, "Ülkeler kendi iç pazarlarındaki ihtiyaca binaen ithalat ve ihracatı belirleme hakkına sahipler. Dolayısıyla içeride teme gıda maddelerindeki ihtiyaç karşılanmadan bunun ihracatını hiçbir ülke istemez. Bu sene de rekolte çok iyi gidiyor. İçeride bir sorun olmadığı sürece daha fazla satış yapmanın arayışı içindeyiz. Bazı kısıtlamalara gittik. Ardından onda gevşemeye gittik. Çok fazla kısıtlama yok. Türkiye 85 milyonluk bir ülke. Ülkedeki ihtiyaç karşılanmadan ihracat kesinlikle düşünülemez" dedi.'Enerji fiyatlarında olağanüstü artış oldu'Türkiye'nin ortalama 35- 40 milyar dolar enerji ihtiyacı olduğunu söyleyen Bakan Muş, "Önümüzde enerjide 100 milyar dolar gibi bir enerji faturası çıkması muhtemel. Geleneksel rakamın üzerinde bir enerji faturası çıkacak. Türkiye eğer enerjideki aşırı artış olmasaydı bugün Türkiye cari fazla vermeyi konuşuyor olacaktı. Beklenmedik bir şekilde enerji fiyatlarında olağanüstü artış oldu. Türkiye makine, ekipman ithal ediyor. Bunlar da üretimi artırmaya yönelik ithalatlar. Türkiye'nin 1 trilyon dolara yakın bir ekonomisi var. Bir kısmını ihraç ederken, bir kısmını da iç piyasaya vermek zorunda kalıyorsunuz. Bu ülkenin 4 kat daha büyüme potansiyeli var. Türkiye'nin dış ticaret dengesinde enerjide bu kadar artış olamasa yine cari fazla verme olasılığı var. Doğal kaynak ihraç eden bir ülke değil. Bazı maden ihracatımız var ama çok kısıtlı. Türkiye imal ederek bugün buralarda. Türkiye imalat sanayisi üzerine kurulu bir ülke. Üretimin bir kısmını firmalar iç piyasaya 3'te 1'ini de ihracata veriyor. Hizmet ihracatımızda da 100 milyar dolarlık bir hedef söz konusu. Yılın ikinci yarısında emtia ve enerji fiyatlarındaki gevşeme bizim cari açık fiyatlarına olumlu yönde yansıyacaktır" diye konuştu.'İkinci elden sıfır olmaz'Araç konusuna değinen Bakan Muş, şöyle devam etti:'Kimseyi suçlamayı doğru bulmuyoruz'Sözlerini sürdüren Bakan Muş, şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20220807/demir-ve-demir-disi-ihracatta-rusya-firsati-turkiyeyi-depo-ve-kopru-olarak-kullanmak-istiyorlar-1059617414.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehmet muş, ankara, çip, otomobil