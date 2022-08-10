https://tr.sputniknews.com/20220810/bakan-nebati-gida-urunlerinde-arz-guvenligini-degerlendirdik-1059740029.html

Bakan Nebati: Gıda ürünlerinde arz güvenliğini değerlendirdik

Bakan Nebati: Gıda ürünlerinde arz güvenliğini değerlendirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesinin 6'ncı toplantısında gıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T09:33+0300

2022-08-10T09:33+0300

2022-08-10T09:33+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanı

nureddin nebati

ekonomi

fiyat

fiyat istikrarı komitesi

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Fiyat İstikrarı Komitesinin 6'ncı toplantısı dün Bakan Nebati'nin başkanlığında gerçekleştirildi.Nebati, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda alınan kararlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Nebati, "Gıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirerek organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi için adımların atılması konusunda karar kıldık." ifadesini kullandı.Toplantıya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada da Komite toplantısında güncel enflasyon gelişmelerinin ve son dönemde enflasyona etki eden unsurların ele alındığı belirtildi.Başta gıda ürünlerinde olmak üzere arz güvenliğini güçlendirilen stratejik ürünlere yönelik çalışmalar ve konut piyasasına yönelik olarak alınan tedbirler dahilinde gelinen son durumun değerlendirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://tr.sputniknews.com/20220806/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-temel-hedef-fiyat-istikrarinin-kalici-tesisi-1059580753.html

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hazine ve maliye bakanı, nureddin nebati, ekonomi, fiyat, fiyat istikrarı komitesi