https://tr.sputniknews.com/20220810/basin-ilan-kurumundan-aym-kararina-iliskin-aciklama-basvurular-toplanti-gundemine-alinmayacak-1059775336.html

Basın İlan Kurumu'ndan AYM kararına ilişkin açıklama: Başvurular toplantı gündemine alınmayacak

Basın İlan Kurumu'ndan AYM kararına ilişkin açıklama: Başvurular toplantı gündemine alınmayacak

Basın İlan Kurumu (BİK), olağanüstü gündemle toplanan Yönetim Kurulunun, TBMM tarafından 195 sayılı BİK Teşkiline Dair Kanunun 'Müeyyide' başlıklı 49... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T21:46+0300

2022-08-10T21:46+0300

2022-08-10T21:46+0300

türkiye

basın ilan kurumu

basın ilan kurumu (bik)

aym

anayasa mahkemesi (aym)

karar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059775114_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dba05cf1c90d7f77a4d2c95ee70193dc.jpg

BİK Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bugün oy çokluğuyla aldığı 2016/5903 başvuru numaralı kararın Resmi Gazete'nin 10 Ağustos 2022 tarih ve 31919 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtilerek, "Kurumumuzca, gerekçesiyle birlikte bugün öğrenilen AYM kararına ilişkin, kamuoyunun bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, 2 Ocak 1961 tarih ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun, 'Müeyyide' başlıklı 49. maddesinin, bugüne kadar hiç değişmediği, Genel Kurulun, söz konusu maddeye dayanarak 1961, 1964, 1994 ve 2022 yıllarında Basın Ahlak Esaslarını belirlediği hatırlatıldı.Bütün bu mevzuat hükümlerinin birçok mahkeme kararında hukuki kaynak olarak kabul edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, AYM’nin görüş değişikliği içeren kararının, kanun maddesinin iptali kararı olmadığı vurgulanarak, "AYM, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) ilgili kanun maddesi hükmünün, kararda bahsi geçen dengeleme ölçütleri göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesini önermektedir. Önemle belirtmek isteriz ki AYM kararında, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olan ve eleştiri sınırlarını aşan ve/veya kanunlarında yaptırıma bağlanan suç kapsamında yer alan haberlerin yaptırıma tabi tutulmasının hukuk devletinin bir gereği olduğu ifade edilmektedir. Kararda, basının niteliklerini artırma ve basının özellikle ekonomik özgürlüğünün tesisini sağlama gayesiyle kurulan bir kuruma müeyyide uygulama yetkisinin verilebileceği hükme bağlanmaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.AYM'nin, Basın İlan Kurumunun müeyyide uygulama yetkisinin bulunduğunu açıkça ifade ettiğinin altı çizilen açıklamada, "Olağanüstü gündemle toplanan ve AYM'nin kararını bu çerçevede değerlendiren Yönetim Kurulumuz, TBMM tarafından 195 sayılı Kanunun 49. maddesinde değişiklik yapılana kadar Basın Ahlak Esasları kapsamında yapılan başvuruları toplantı gündemine almamaya karar vermiştir" ifadesi kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220613/aym-baskani-arslan-bugun-itibariyla-bireysel-basvuru-110-bine-yaklasti-1057364187.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

basın ilan kurumu, basın ilan kurumu (bik), aym, anayasa mahkemesi (aym), karar