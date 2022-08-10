https://tr.sputniknews.com/20220810/bmden-rusya-ukrayna-tahil-anlasmasinda-turkiyeye-yuzde-25-indirim-iddiasina-yalanlama-1059775583.html
BM’den, Rusya-Ukrayna tahıl anlaşmasında 'Türkiye'ye yüzde 25 indirim' iddiasına yalanlama
BM’den, Rusya-Ukrayna tahıl anlaşmasında 'Türkiye'ye yüzde 25 indirim' iddiasına yalanlama
Birleşmiş Milletler (BM), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Türkiye'ye yüzde 25 indirim uygulayacağı iddialarını yalandı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T21:53+0300
2022-08-10T21:53+0300
2022-08-10T21:55+0300
ukrayna krizi
stephane dujarric
tahıl
bm
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna
türkiye
rusya
yalanlama
indirim
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, tahıl anlaşmasıyla Türkiye'nin Ukrayna'dan yüzde 25 indirim alacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.Dujarric, ''İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nda herhangi bir indirim yer almadı. Ayrıca, böyle bir indirimi garanti edecek başka bir anlaşmadan haberdar değiliz" dedi.Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220809/anlasmanin-detaylari-ortaya-cikti-tahil-gemileri-185-kilometrelik-tampon-bolgeyle-korunacak-1059709377.html
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stephane dujarric, tahıl, bm, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, türkiye, rusya, yalanlama, indirim
BM’den, Rusya-Ukrayna tahıl anlaşmasında 'Türkiye'ye yüzde 25 indirim' iddiasına yalanlama
21:53 10.08.2022 (güncellendi: 21:55 10.08.2022) Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Türkiye'ye yüzde 25 indirim uygulayacağı iddialarını yalandı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, tahıl anlaşmasıyla Türkiye'nin Ukrayna'dan yüzde 25 indirim alacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Dujarric, ''İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nda herhangi bir indirim yer almadı. Ayrıca, böyle bir indirimi garanti edecek başka bir anlaşmadan haberdar değiliz" dedi.
Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.