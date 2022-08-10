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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220810/bmden-rusya-ukrayna-tahil-anlasmasinda-turkiyeye-yuzde-25-indirim-iddiasina-yalanlama-1059775583.html
BM’den, Rusya-Ukrayna tahıl anlaşmasında 'Türkiye'ye yüzde 25 indirim' iddiasına yalanlama
BM’den, Rusya-Ukrayna tahıl anlaşmasında 'Türkiye'ye yüzde 25 indirim' iddiasına yalanlama
Birleşmiş Milletler (BM), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Türkiye'ye yüzde 25 indirim uygulayacağı iddialarını yalandı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T21:53+0300
2022-08-10T21:55+0300
ukrayna krizi
stephane dujarric
tahıl
bm
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna
türkiye
rusya
yalanlama
indirim
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, tahıl anlaşmasıyla Türkiye'nin Ukrayna'dan yüzde 25 indirim alacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.Dujarric, ''İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nda herhangi bir indirim yer almadı. Ayrıca, böyle bir indirimi garanti edecek başka bir anlaşmadan haberdar değiliz" dedi.Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220809/anlasmanin-detaylari-ortaya-cikti-tahil-gemileri-185-kilometrelik-tampon-bolgeyle-korunacak-1059709377.html
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stephane dujarric, tahıl, bm, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, türkiye, rusya, yalanlama, indirim

BM’den, Rusya-Ukrayna tahıl anlaşmasında 'Türkiye'ye yüzde 25 indirim' iddiasına yalanlama

21:53 10.08.2022 (güncellendi: 21:55 10.08.2022)
© AATahıl krizi İstanbul’da çözüldü
Tahıl krizi İstanbul’da çözüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Türkiye'ye yüzde 25 indirim uygulayacağı iddialarını yalandı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, tahıl anlaşmasıyla Türkiye'nin Ukrayna'dan yüzde 25 indirim alacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Dujarric, ''İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nda herhangi bir indirim yer almadı. Ayrıca, böyle bir indirimi garanti edecek başka bir anlaşmadan haberdar değiliz" dedi.
Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, BM Genel Sekreter Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
Ukrayna krizi
Anlaşmanın detayları ortaya çıktı: Tahıl gemileri, 18.5 kilometrelik tampon bölgeyle korunacak
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