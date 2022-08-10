https://tr.sputniknews.com/20220810/borsa-gunu-rekorla-tamamladi-1059766773.html

Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,59 kazançla 2.829,58 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T18:32+0300

2022-08-10T18:32+0300

2022-08-10T18:32+0300

ekonomi

borsa

borsa istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054440566_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_909d2e24668861381d53eb33f2c01d25.jpg

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44.41 puan artarken, toplam işlem hacmi 48,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 2.97 ve holding endeksi yüzde 1,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,13 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 9,46 ile madencilik oldu.Analistler, ABD'de temmuzda yıllık enflasyonun yüzde 8,5 artarak beklentilerin altında yükseliş göstermesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" para politikalarında gevşemeye gidebileceği beklentisi ile pay piyasalarında risk iştahının arttığını söyledi.Açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.850 seviyesinin direnç, 2.800 ve 2.780 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.Analistler, yarın yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

borsa, borsa istanbul