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Bozcaada'da çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bozcaada'da çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde saat 16.30 sıralarında çöplük alanda çıkan yangına, 5 helikopter, 3 uçak, 2 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 5 belediye itfaiyesi... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T18:57+0300
2022-08-10T18:59+0300
bozcaada
yangın
türkiye
çöplük
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde kırsal alanda kalan çöplük bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine 5 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 kişilik personel ile kurumlara ait ekipler bölgeye yönlendirildi.Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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bozcaada, yangın, çöplük

Bozcaada'da çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

18:57 10.08.2022 (güncellendi: 18:59 10.08.2022)
© İHABozcaada'da çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bozcaada'da çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© İHA
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde saat 16.30 sıralarında çöplük alanda çıkan yangına, 5 helikopter, 3 uçak, 2 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 5 belediye itfaiyesi ve 72 personel ile müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde kırsal alanda kalan çöplük bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine 5 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 kişilik personel ile kurumlara ait ekipler bölgeye yönlendirildi.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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