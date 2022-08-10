https://tr.sputniknews.com/20220810/bozcaadada-copluk-alanda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1059767192.html

Bozcaada'da çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bozcaada'da çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde saat 16.30 sıralarında çöplük alanda çıkan yangına, 5 helikopter, 3 uçak, 2 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 5 belediye itfaiyesi... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T18:57+0300

2022-08-10T18:57+0300

2022-08-10T18:59+0300

bozcaada

yangın

türkiye

çöplük

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde kırsal alanda kalan çöplük bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine 5 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 kişilik personel ile kurumlara ait ekipler bölgeye yönlendirildi.Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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bozcaada, yangın, çöplük