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Bu sabah İstanbul: Alt geçitler suyla doldu, rögarlar taştı
Bu sabah İstanbul: Alt geçitler suyla doldu, rögarlar taştı
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurla Esenyurt'ta bazı alt geçitler suyla doldu, rögarlar taştı bir servis aracı oluşan çukura düştü. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T12:22+0300
2022-08-10T12:22+0300
türkiye
yağmur
esenyurt
istanbul
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İstanbul'da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.Esenyurt-Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden oldu. Caddeler sular altında kaldı.Köprü altları ve sokak araları sel sularıyla dolup taştı. İş yerlerine arabayla gitmek isteyen vatandaşlar dahi sel suları ile dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.Yaşanan seli anlatan servis şoförü, " Yağmur çok şiddetli yağıyordu, zaten ön taraf patlamıştı ben de sağa dönmek istedim. O sırada arabanın ağırlığı ile yol çöktü. Bir yolcum vardı. Ben de diğer kapıdan indim. Baya şiddetli yağdı. " dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren etkili olmak üzere sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.
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yağmur, esenyurt, istanbul

Bu sabah İstanbul: Alt geçitler suyla doldu, rögarlar taştı

12:22 10.08.2022
© İHAesenyurt yağmur
esenyurt yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© İHA
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İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurla Esenyurt'ta bazı alt geçitler suyla doldu, rögarlar taştı bir servis aracı oluşan çukura düştü.
İstanbul'da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
Esenyurt-Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden oldu. Caddeler sular altında kaldı.
Köprü altları ve sokak araları sel sularıyla dolup taştı. İş yerlerine arabayla gitmek isteyen vatandaşlar dahi sel suları ile dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.
Yaşanan seli anlatan servis şoförü, " Yağmur çok şiddetli yağıyordu, zaten ön taraf patlamıştı ben de sağa dönmek istedim. O sırada arabanın ağırlığı ile yol çöktü. Bir yolcum vardı. Ben de diğer kapıdan indim. Baya şiddetli yağdı. " dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren etkili olmak üzere sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.
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