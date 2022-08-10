https://tr.sputniknews.com/20220810/bu-sabah-istanbul-alt-gecitler-suyla-doldu-rogarlar-tasti-1059745536.html

Bu sabah İstanbul: Alt geçitler suyla doldu, rögarlar taştı

Bu sabah İstanbul: Alt geçitler suyla doldu, rögarlar taştı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurla Esenyurt'ta bazı alt geçitler suyla doldu, rögarlar taştı bir servis aracı oluşan çukura düştü. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T12:22+0300

2022-08-10T12:22+0300

2022-08-10T12:22+0300

türkiye

yağmur

esenyurt

istanbul

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İstanbul'da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.Esenyurt-Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden oldu. Caddeler sular altında kaldı.Köprü altları ve sokak araları sel sularıyla dolup taştı. İş yerlerine arabayla gitmek isteyen vatandaşlar dahi sel suları ile dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.Yaşanan seli anlatan servis şoförü, " Yağmur çok şiddetli yağıyordu, zaten ön taraf patlamıştı ben de sağa dönmek istedim. O sırada arabanın ağırlığı ile yol çöktü. Bir yolcum vardı. Ben de diğer kapıdan indim. Baya şiddetli yağdı. " dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren etkili olmak üzere sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

türkiye

esenyurt

istanbul

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yağmur, esenyurt, istanbul