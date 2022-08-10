https://tr.sputniknews.com/20220810/burdurda-kuvvetli-ruzgar-ve-saganaktan-dolayi-agaclar-devrildi-1059776165.html
Burdur'da kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı ağaçlar devrildi
Burdur'da kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı ağaçlar devrildi
Burdur'da kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, kara yoluna sel ve çamur aktı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T22:00+0300
2022-08-10T22:00+0300
2022-08-10T22:04+0300
türkiye
burdur
rüzgar
sağanak
çamur
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Burdur'da yağış ve fırtına etkili olurken bir araç üzerine devrilen ağaç nedeniyle zarar gördü.Kent merkezinde öğleden sonra görülen kuvvetli rüzgarda, park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.Araç sahiplerinin ihbarı üzerine ağaç, itfaiye ekiplerince otomobilin üzerinden kaldırıldı.Burdur-Antalya kara yolunun 10. kilometresinde ise bir ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç, Karayolları ekiplerince yoldan kaldırıldı. Rüzgarın ardından aynı kara yolunun Kurna mevkisinde etkili olan sağanak nedeniyle yol, selden dolayı taş ve çamurla kaplandı.Ekipler, kepçe yardımıyla yolu temizledi. Temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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burdur, rüzgar, sağanak, çamur
Burdur'da kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı ağaçlar devrildi
22:00 10.08.2022 (güncellendi: 22:04 10.08.2022) Abone ol
Burdur'da kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, kara yoluna sel ve çamur aktı.
Burdur'da yağış ve fırtına etkili olurken bir araç üzerine devrilen ağaç nedeniyle zarar gördü.
Kent merkezinde öğleden sonra görülen kuvvetli rüzgarda, park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.
Araç sahiplerinin ihbarı üzerine ağaç, itfaiye ekiplerince otomobilin üzerinden kaldırıldı.
Burdur-Antalya kara yolunun 10. kilometresinde ise bir ağaç yola devrildi.
Devrilen ağaç, Karayolları ekiplerince yoldan kaldırıldı. Rüzgarın ardından aynı kara yolunun Kurna mevkisinde etkili olan sağanak nedeniyle yol, selden dolayı taş ve çamurla kaplandı.
Ekipler, kepçe yardımıyla yolu temizledi.
Temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.