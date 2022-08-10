CANLI | Stoltenberg: Ukrayna ihtilafının ne kadar süreceğiniz tahmin etmek imkansız

Stoltenberg: Ukrayna ihtilafının ne kadar süreceğiniz tahmin etmek imkansız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna ihtilafının ne zaman sona ereceği hakkında tahminde bulunmayı reddetti.

Vijesti'ye mülakat veren Stoltenberg, ilgili soruya, "Ukrayna'daki savaşın ne kadar süreceğini ve uzun vadeli sonuçlarının ne olacağını tahmin etmek imkansız. Ukrayna'ya ne olursa olsun desteği sürdürmek önemli. Tabii ki Ukrayna'ya sağladığımız tüm askeri, ekonomik ve insani desteğin maliyeti yüksek ama desteklememenin maliyeti çok daha büyük olacaktır" dedi.