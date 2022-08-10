CANLI | Stoltenberg: Ukrayna ihtilafının ne kadar süreceğiniz tahmin etmek imkansız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna ihtilafının ne zaman sona ereceği hakkında tahminde bulunmayı reddetti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Herson bölgesel askeri-sivil yönetimi Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov, Rus güçlerinin kontrolüne giren Nikolayev bölgesine bağlı yerleşim birimlerinin Herson bölgesi yönetimine bağlandığını söyledi.
Ukrayna’nın Zaporijya Bölgesi’nde Rusya ordusunun kontrolündeki bölgede oluşturulan askeri-sivil idarenin başkanı Yevgeniy Balitskiy, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, bölgenin Rusya’ya katılımı için referandumun ne zaman yapılacağı sorusuna, “Büyük ihtimalle eylülde” yanıtını verdi.
Finlandiya Ekonomik Kalkınma Bakanı Mika Lintila, fiyatları normalleştirmek ve enerji krizi sırasında tüketicilere destek sağlamak için elektrik vergisini neredeyse yarıya indirmeyi planladıklarını duyurdu.
Amerikan CBS televizyonu, Rusya'nın askeri harekatının başladığı ilk aylarda Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği silahların sadece yüzde 30'unun birliklerin eline geçtiği belirtilen belgeselini yayından kaldırdı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:32 10.08.2022
Stoltenberg: Ukrayna ihtilafının ne kadar süreceğiniz tahmin etmek imkansız
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna ihtilafının ne zaman sona ereceği hakkında tahminde bulunmayı reddetti.
Vijesti'ye mülakat veren Stoltenberg, ilgili soruya, "Ukrayna'daki savaşın ne kadar süreceğini ve uzun vadeli sonuçlarının ne olacağını tahmin etmek imkansız. Ukrayna'ya ne olursa olsun desteği sürdürmek önemli. Tabii ki Ukrayna'ya sağladığımız tüm askeri, ekonomik ve insani desteğin maliyeti yüksek ama desteklememenin maliyeti çok daha büyük olacaktır" dedi.