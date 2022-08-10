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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile bir araya geldi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile bir araya geldi
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T19:24+0300
2022-08-10T19:25+0300
kemal kılıçdaroğlu
temel karamollaoğlu
görüşme
politika
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos’ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı. 21 Ağustos’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 6’lı masanın son toplantısı öncesi davet niteliği taşıyan Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.
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kemal kılıçdaroğlu, temel karamollaoğlu, görüşme

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile bir araya geldi

19:24 10.08.2022 (güncellendi: 19:25 10.08.2022)
© İHAKılıçdaroğlu, Karamollaoğlu
Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos’ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.
21 Ağustos’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 6’lı masanın son toplantısı öncesi davet niteliği taşıyan Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.
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