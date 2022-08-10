https://tr.sputniknews.com/20220810/chp-lideri-kilicdaroglu-saadet-partisi-genel-baskani-karamollaoglu-ile-bir-araya-geldi-1059768563.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile bir araya geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T19:24+0300

2022-08-10T19:24+0300

2022-08-10T19:25+0300

kemal kılıçdaroğlu

temel karamollaoğlu

görüşme

politika

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos’ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı. 21 Ağustos’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 6’lı masanın son toplantısı öncesi davet niteliği taşıyan Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.

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kemal kılıçdaroğlu, temel karamollaoğlu, görüşme