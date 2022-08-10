https://tr.sputniknews.com/20220810/chpli-kayadan-kpss-yorumu-yayinevi-sahibi-sorularimi-caldi-diyor-utanmazliga-bakar-misiniz-1059760876.html
CHP’li Kaya’dan KPSS yorumu: Yayınevi sahibi ‘sorularımı çaldı’ diyor, Utanmazlığa bakar mısınız?
CHP’li Kaya’dan KPSS yorumu: Yayınevi sahibi ‘sorularımı çaldı’ diyor, Utanmazlığa bakar mısınız?
CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, KPSS soruşturması konusunda “Yayınevi sahibi ‘KPSS benim sorularımı çaldı’ diyor. Utanmazlığa bakar mısınız? 2009’dan bu yana... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T15:26+0300
2022-08-10T15:26+0300
2022-08-10T15:26+0300
seyir hali
radyo
kpss
ösym
sınav
soruşturma
devlet denetleme kurulu (ddk)
fetö
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CHP’li Kaya’dan KPSS yorumu: Yayınevi sahibi ‘sorularımı çaldı’ diyor, Utanmazlığa bakar mısınız?
CHP’li Kaya’dan KPSS yorumu: Yayınevi sahibi ‘sorularımı çaldı’ diyor, Utanmazlığa bakar mısınız?
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Devlet Denetleme Kurumu’nun yürüttüğü KPSS soruşturmasındaki gelişmeleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Kaya, sınavda soruların çalınmasının adaylar için ifade ettiği önemi “Çalınan sorular değil, gençlerin ve cumhuriyetin geleceği çalınıyor. Devletin tüm kurumları çürütülmeye çalışılıyor. Sadece bir sınavda soru çalınmış gibi bakmamak gerekiyor. Fethullah Gülen cemaati ile ilgili bir olay olmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kendisinin bu anlayışta olduğu çok açık, önce Fethullah Gülen cemaati ile birlikte devlete sızdılar. Daha sonra devleti ele geçirdiler. Şimdi farklı tarikat ve cemaatlerle birlikte bir koalisyon olduğu için aslında tartışma AK Parti’nin koalisyon ortakları arasında bir tartışmadır. On gün oldu. On gündür TBMM ve CİMER aracılığıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e çok net üç ayrı soru önergesi verdim. 15 gün içerisinde bu sorulara yanıt verilmesi gerekiyor. Şu ana kadar herhangi bir yanıt verilmedi” diye vurguladı.‘Bir kişi dahi gözaltında değil’Soruşturmanın yeterince ciddi yürütülmediği görüşünü belirten Kaya, henüz bir gözaltı gerçekleşmediğine “Devlet Denetleme Kurulu’nun şu ana kadar ciddi bir soruşturma yaptığına inanmıyorum. Bir hırsızlık var. Yedi kitapçık aynı, kimlere dağıtılmış? Hangi illerde dağıtılmış? Bunu on gündür bilemeyen bir siyasi iktidar varsa zaten on gün sonra bunun tüm izleri kaybedilir. Bir kişi dahi gözaltında değil, 1 milyon 600 bin kişinin kaderini çalanlardan bir kişi belli değil. Gaziantep’te baklava çalan çocuk dört yıl ceza aldı. 1 milyon 600 bin kişinin hayatını çalanlardan bir kişi bile gözaltında değil. Ne DDK müfettişleri ne İçişleri Bakanlığı bu konuya samimi bir şekilde devam ettiklerine inanmıyorum” diye dikkat çekti.‘MİT, polis, jandarma istihbaratı var; bunlar bugünün kurumları değil mi?’Kaya, soruşturmada dikkat edilmesi gereken noktaları “Yayınevi sahibi ‘KPSS benim sorularımı çaldı’ diyor. Utanmazlığa bakar mısınız? 2009’dan bu yana ÖSYM’nin 10 sınavında usulsüzlük olduğu tespit edildi. 10 sınavın 7’si Ali Demir’in döneminde yapıldı. Ali Demir’in kefili de AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ali Demir nerede? İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görevine devam ediyor. Mahkeme sonuçlandı mı? Mahkeme de sonuçlanmadı. Türkiye’de yüzde yüz sınav sorularını doğru yapan insan her zaman çıkar. Gençlerimizin başarısına inanıyorum ama bu sayı kitapçığın dağıtıldığı illerde yoğunlaşıyorsa bu sorulara yanıt verenlerin ağırlığı bu bölgelerde ise yanıt verenlere ulaşarak soruşturması yapılabilir. Kitapçıklar toplandı. Yanıt anahtarları toplandı. Bu konuda kimler yüzde yüzüne doğru yanıt verdi? Üç tane birebir aynı olan soru, bunlara kimler aynı yanıt vermiş? Bilemeyiz diyemezler. Anahtarla bulunur, çağırırsın. Sen hangi dershaneye gittin? Hangi hocadan ders aldın? Bu kitapçıktan senin eline geçti mi? Polis, jandarma istihbaratı var. MİT var. Bunlar bugünün kurumları değil mi” diye belirtti.‘Bana yanıt vermiyorlarsa Türkiye kamuoyuna yanıt versinler’Kaya, ÖSYM’deki görev değişikliklerini “Ben şöyle bir soru sordum: Temmuz’un ilk haftasında ÖSYM’de 75 kişinin yeri değiştirilmiş. Bu 75 kişi kimler? Neden yer değiştirildi? Bana yanıt vermiyorlarsa Türkiye kamuoyuna yanıt versinler. Ağızlarını bıçak açmıyor. Bu işin üzerini örtmek için İsmailağa Cemaati’nin bir müridini Eğitim-Bir-Sen’in üyesi ve 8 nolu şubenin kurucu başkanını ÖSYM’nin başına hemen ertesi gün getiriyor. Şaibeli adamı niye getirdin? Alıyorsun FETÖ’yü getiriyorsun METÖ’yü, senin zihniyetin bu” diye irdeledi.
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Ali Çağatay
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Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, kpss, ösym, sınav, soruşturma, devlet denetleme kurulu (ddk), fetö, аудио
CHP’li Kaya’dan KPSS yorumu: Yayınevi sahibi ‘sorularımı çaldı’ diyor, Utanmazlığa bakar mısınız?
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CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, KPSS soruşturması konusunda “Yayınevi sahibi ‘KPSS benim sorularımı çaldı’ diyor. Utanmazlığa bakar mısınız? 2009’dan bu yana ÖSYM’nin 10 sınavında usulsüzlük olduğu tespit edildi” ifadelerini kullandı.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Devlet Denetleme Kurumu’nun yürüttüğü KPSS soruşturmasındaki gelişmeleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Kaya, sınavda soruların çalınmasının adaylar için ifade ettiği önemi “Çalınan sorular değil, gençlerin ve cumhuriyetin geleceği çalınıyor. Devletin tüm kurumları çürütülmeye çalışılıyor. Sadece bir sınavda soru çalınmış gibi bakmamak gerekiyor. Fethullah Gülen cemaati ile ilgili bir olay olmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kendisinin bu anlayışta olduğu çok açık, önce Fethullah Gülen cemaati ile birlikte devlete sızdılar. Daha sonra devleti ele geçirdiler. Şimdi farklı tarikat ve cemaatlerle birlikte bir koalisyon olduğu için aslında tartışma AK Parti’nin koalisyon ortakları arasında bir tartışmadır. On gün oldu. On gündür TBMM ve CİMER aracılığıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e çok net üç ayrı soru önergesi verdim. 15 gün içerisinde bu sorulara yanıt verilmesi gerekiyor. Şu ana kadar herhangi bir yanıt verilmedi” diye vurguladı.
‘Bir kişi dahi gözaltında değil’
Soruşturmanın yeterince ciddi yürütülmediği görüşünü belirten Kaya, henüz bir gözaltı gerçekleşmediğine “Devlet Denetleme Kurulu’nun şu ana kadar ciddi bir soruşturma yaptığına inanmıyorum. Bir hırsızlık var. Yedi kitapçık aynı, kimlere dağıtılmış? Hangi illerde dağıtılmış? Bunu on gündür bilemeyen bir siyasi iktidar varsa zaten on gün sonra bunun tüm izleri kaybedilir. Bir kişi dahi gözaltında değil, 1 milyon 600 bin kişinin kaderini çalanlardan bir kişi belli değil. Gaziantep’te baklava çalan çocuk dört yıl ceza aldı. 1 milyon 600 bin kişinin hayatını çalanlardan bir kişi bile gözaltında değil. Ne DDK müfettişleri ne İçişleri Bakanlığı bu konuya samimi bir şekilde devam ettiklerine inanmıyorum” diye dikkat çekti.
‘MİT, polis, jandarma istihbaratı var; bunlar bugünün kurumları değil mi?’
Kaya, soruşturmada dikkat edilmesi gereken noktaları “Yayınevi sahibi ‘KPSS benim sorularımı çaldı’ diyor. Utanmazlığa bakar mısınız? 2009’dan bu yana ÖSYM’nin 10 sınavında usulsüzlük olduğu tespit edildi. 10 sınavın 7’si Ali Demir’in döneminde yapıldı. Ali Demir’in kefili de AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ali Demir nerede? İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görevine devam ediyor. Mahkeme sonuçlandı mı? Mahkeme de sonuçlanmadı. Türkiye’de yüzde yüz sınav sorularını doğru yapan insan her zaman çıkar. Gençlerimizin başarısına inanıyorum ama bu sayı kitapçığın dağıtıldığı illerde yoğunlaşıyorsa bu sorulara yanıt verenlerin ağırlığı bu bölgelerde ise yanıt verenlere ulaşarak soruşturması yapılabilir. Kitapçıklar toplandı. Yanıt anahtarları toplandı. Bu konuda kimler yüzde yüzüne doğru yanıt verdi? Üç tane birebir aynı olan soru, bunlara kimler aynı yanıt vermiş? Bilemeyiz diyemezler. Anahtarla bulunur, çağırırsın. Sen hangi dershaneye gittin? Hangi hocadan ders aldın? Bu kitapçıktan senin eline geçti mi? Polis, jandarma istihbaratı var. MİT var. Bunlar bugünün kurumları değil mi” diye belirtti.
‘Bana yanıt vermiyorlarsa Türkiye kamuoyuna yanıt versinler’
Kaya, ÖSYM’deki görev değişikliklerini “Ben şöyle bir soru sordum: Temmuz’un ilk haftasında ÖSYM’de 75 kişinin yeri değiştirilmiş. Bu 75 kişi kimler? Neden yer değiştirildi? Bana yanıt vermiyorlarsa Türkiye kamuoyuna yanıt versinler. Ağızlarını bıçak açmıyor. Bu işin üzerini örtmek için İsmailağa Cemaati’nin bir müridini Eğitim-Bir-Sen’in üyesi ve 8 nolu şubenin kurucu başkanını ÖSYM’nin başına hemen ertesi gün getiriyor. Şaibeli adamı niye getirdin? Alıyorsun FETÖ’yü getiriyorsun METÖ’yü, senin zihniyetin bu” diye irdeledi.