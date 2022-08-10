https://tr.sputniknews.com/20220810/coca-colanin-turkiye-satis-hacmi-yuzde-20-yukseldi-1059770677.html

Coca-Cola'nın Türkiye satış hacmi yüzde 20 yükseldi

Coca-Cola'nın Türkiye satış hacmi yüzde 20 yükseldi

Coca-Cola İçecek, 2022 yılının ikinci çeyreğinde raporlanan bazda yüzde 25, organik bazda ise yüzde 15 hacim artışı elde etti. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T19:50+0300

2022-08-10T19:50+0300

2022-08-10T19:53+0300

coca-cola

ekonomi

satış

büyüme

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Coca-Cola İçecek'ten (CCI) yapılan açıklamaya göre, ev tüketimi kanalındaki dayanıklılık ve yerinde tüketim kanalındaki iyileşmenin etkisiyle CCI’ın Türkiye satış hacmi yüzde 20 yükseldi.Bir yıl önceki dönemde yüzde 21 büyüyen uluslararası operasyonların satış hacmi, raporlanan bazda yüzde 29, organik bazda ise yüzde 13 büyüdü.CCI operasyonlarının en yeni üyesi olan ve entegrasyonu tüm hızıyla devam eden Özbekistan, yüzde 29’luk satış hacmi artışı gerçekleştirdi. CCI’ın en hızlı büyüyen operasyonlarından biri olan Pakistan, satış noktalarına artan erişim, soğutucu konumlandırmaları ve yerinde tüketim ile modern perakende kanallarındaki güçlü iyileşme sayesinde hacmini yüzde 18 artırdı. CCI’ın FAVÖK marjı ikinci çeyrekte yüzde 20 olarak gerçekleşti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, "Emtia, nakliye ve işçilik maliyetleri üzerindeki enflasyonist baskılara rağmen, güçlü hacim, iyileşen kanal ve paket dağılımı, zamanında yapılan fiyat ayarlamaları, iyi yönetilen riskten korunma araçları ile tutumlu gider yönetimimiz, marj baskılarını bir dereceye kadar azaltmamızı sağladı. Bu çeyreğin rekor sonuçları, CCI'ın yüksek volatiliteye sahip piyasalardaki etkin icra kabiliyetinin bir kanıtı oldu" ifadelerini kullandı.Başarır, önümüzdeki dönemde de zorluklarla başa çıkmak için; zamanlı fiyatlama aksiyonları, etkin iskonto yönetimi, proaktif gelir artış yönetimi ve disiplinli harcama alışkanlıklarına güvendiklerini belirtti.

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coca-cola, satış, büyüme