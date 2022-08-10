https://tr.sputniknews.com/20220810/cumhurbaskani-erdogan-filistin-basbakani-istiyye-ile-gorustu-1059732247.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Başbakanı Iştiyye ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Başbakanı Iştiyye ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T01:46+0300
2022-08-10T01:46+0300
2022-08-10T01:46+0300
türkiye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
filistin
muhammed iştiyye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya'ya gelen Iştiyye ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, filistin, muhammed iştiyye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Başbakanı Iştiyye ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya'ya gelen Iştiyye ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.
Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.