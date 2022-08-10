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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Başbakanı Iştiyye ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Başbakanı Iştiyye ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T01:46+0300
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türkiye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
filistin
muhammed iştiyye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya'ya gelen Iştiyye ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, filistin, muhammed iştiyye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Başbakanı Iştiyye ile görüştü

01:46 10.08.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİK-AW680575Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje ile ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleri ile ev sahibi yapacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje ile ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleri ile ev sahibi yapacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİK-AW680575
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya'ya gelen Iştiyye ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.
Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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