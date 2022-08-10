https://tr.sputniknews.com/20220810/cumhurbaskani-erdogan-slovenya-cumhurbaskani-pahor-ile-gorustu-1059767371.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Slovenya ile dostluk, stratejik ortaklık temelindeki dayanışma güçlenecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Slovenya ile dostluk, stratejik ortaklık temelindeki dayanışma güçlenecektir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T19:18+0300
2022-08-10T19:18+0300
2022-08-10T19:33+0300
politika
recep tayyip erdoğan
borut pahor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059767599_0:71:1200:746_1920x0_80_0_0_ea6899db77b177f8f2ec27bc73c21301.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan :Slovenya ile dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum.Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: (Ukrayna krizi) Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059767599_56:0:1145:817_1920x0_80_0_0_5af4a652038a1adfb3b8b763b8dac110.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, borut pahor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Slovenya ile dostluk, stratejik ortaklık temelindeki dayanışma güçlenecektir
19:18 10.08.2022 (güncellendi: 19:33 10.08.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan :Slovenya ile dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum.
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: (Ukrayna krizi) Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir