https://tr.sputniknews.com/20220810/cumhurbaskani-erdogan-slovenya-cumhurbaskani-pahor-ile-gorustu-1059767371.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Slovenya ile dostluk, stratejik ortaklık temelindeki dayanışma güçlenecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Slovenya ile dostluk, stratejik ortaklık temelindeki dayanışma güçlenecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T19:18+0300

2022-08-10T19:18+0300

2022-08-10T19:33+0300

politika

recep tayyip erdoğan

borut pahor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan :Slovenya ile dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum.Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: (Ukrayna krizi) Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, borut pahor