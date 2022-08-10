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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ucuz gıda talimatı: 'Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ucuz gıda talimatı: 'Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kâr amaçlı kuruluşlar olmadığını belirterek, fiyatlarının düşürülmesi talimatını verdiği... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T06:53+0300
2022-08-10T06:56+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
indirim
tarım kredi kooperatifleri
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Enflasyon rakamları Temmuz’da yüzde 80’e dayanırken, gıda enflasyonu ise yüzde 94 olarak açıklandı. Bu rakamlarla Türkiye tüm dünyada gıda enflasyonu yaşayan ülkeler sıralamasında 4'üncü sırada yer alıyor. Türkiye’de fiyatlar artarken dünya gıda fiyatlarında gerileme yaşandı.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Et ve Süt Kurumu'nun ardından Tarım Kredi de ucuz gıda için devreye giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki akşam gerçekleştirilen MKYK toplantısının ana gündemi gıda ürünlerindeki fiyat artışları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda vatandaşın enflasyona karşı korunması için yeni tedbirler alınacağını söyledi. Bu kapsamda Et ve Süt Kurumunun indirimli et satışı uygulaması başlattığını hatırlatan Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satılan ürünlerde de indirim yapılması talimatı verdi. Erdoğan “Vatandaşın gıda fiyatlarının artışına karşı korunması lazım. Bu nedenle Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan ürünlerde de indirime gidilmesi gerekiyor. Bu kurumlar kâr amacı gütmüyor. Gerekirse maliyetine satılsın. Tarım Kredi Marketlerin sayısını hızla artıralım. Daha önce de söyledim. Vatandaş ucuz gıdaya ulaşsın” dedi.Elektrik kesintilerine araştırma Kirişci'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan elektrik kesintilerinin tarımsal sulamayı olumsuz etkilediğini bildirmesi üzerine toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de çağırıldı.Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik kesintilerinin nedeninin araştırılmasını isteyerek, “Vatandaş mağdur olmasın, uzun süreli elektrik kesintileri olmaması için gerekli önlemleri alın” talimatı verdi. Toplantıda Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili de önemli bir talimat verdiği kaydedildi.Erdoğan ayrıca, enflasyonla mücadeleye dönük önlemlerini devam edeceğini belirtirken, seçime gidilirken, sahada olacaklarını, il mitingleri ve toplu açılışlarda vatandaşla buluşmaya devam edeceklerini de ifade etti.
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recep tayyip erdoğan, indirim, tarım kredi kooperatifleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ucuz gıda talimatı: 'Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin'

06:53 10.08.2022 (güncellendi: 06:56 10.08.2022)
© AATarım Kredi, market
Tarım Kredi, market - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kâr amaçlı kuruluşlar olmadığını belirterek, fiyatlarının düşürülmesi talimatını verdiği öğrenildi.
Enflasyon rakamları Temmuz’da yüzde 80’e dayanırken, gıda enflasyonu ise yüzde 94 olarak açıklandı. Bu rakamlarla Türkiye tüm dünyada gıda enflasyonu yaşayan ülkeler sıralamasında 4'üncü sırada yer alıyor. Türkiye’de fiyatlar artarken dünya gıda fiyatlarında gerileme yaşandı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Et ve Süt Kurumu'nun ardından Tarım Kredi de ucuz gıda için devreye giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki akşam gerçekleştirilen MKYK toplantısının ana gündemi gıda ürünlerindeki fiyat artışları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda vatandaşın enflasyona karşı korunması için yeni tedbirler alınacağını söyledi. Bu kapsamda Et ve Süt Kurumunun indirimli et satışı uygulaması başlattığını hatırlatan Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satılan ürünlerde de indirim yapılması talimatı verdi. Erdoğan “Vatandaşın gıda fiyatlarının artışına karşı korunması lazım. Bu nedenle Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan ürünlerde de indirime gidilmesi gerekiyor. Bu kurumlar kâr amacı gütmüyor. Gerekirse maliyetine satılsın. Tarım Kredi Marketlerin sayısını hızla artıralım. Daha önce de söyledim. Vatandaş ucuz gıdaya ulaşsın” dedi.

Elektrik kesintilerine araştırma

Kirişci'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan elektrik kesintilerinin tarımsal sulamayı olumsuz etkilediğini bildirmesi üzerine toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de çağırıldı.
Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik kesintilerinin nedeninin araştırılmasını isteyerek, “Vatandaş mağdur olmasın, uzun süreli elektrik kesintileri olmaması için gerekli önlemleri alın” talimatı verdi. Toplantıda Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili de önemli bir talimat verdiği kaydedildi.
Erdoğan ayrıca, enflasyonla mücadeleye dönük önlemlerini devam edeceğini belirtirken, seçime gidilirken, sahada olacaklarını, il mitingleri ve toplu açılışlarda vatandaşla buluşmaya devam edeceklerini de ifade etti.
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