https://tr.sputniknews.com/20220810/cumhurbaskaninin-ziyaret-ettigi-cemevinin-dedesi-kaldirildigi-soylenen-resimler-yan-duvarda-asili-1059750224.html

Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği cemevinin dedesi: Kaldırıldığı söylenen resimler yan duvarda asılı

Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği cemevinin dedesi: Kaldırıldığı söylenen resimler yan duvarda asılı

Hüseyin Gazi Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, Cumhurbaşkanı'nın ziyareti öncesi Atatürk, Hz. Ali ve Hacı Bektaş Veli resimlerinin kaldırıldığı yönündeki haberleri... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T13:18+0300

2022-08-10T13:18+0300

2022-08-10T13:25+0300

cemevi

türkiye

recep tayyip erdoğan

fotoğraf

tablo

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Ankara'nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Türbesi'ne de giden Erdoğan, cemevinde Türkiye'nin her bölgesinden gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle birlikte muharrem iftarı yaptı.İftara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.Ziyaretin ardından, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda cemevinin Erdoğan'ın ziyareti için yeniden dizayn edildiği belirtildi. Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Garip Dede Dergâhı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat, "Kamuoyuna yansıyan fotoğraflarda Erdoğan’ın arkasında daha önce asılı olan Hz. Ali ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin portreleri kaldırılmış. Bu Cumhurbaşkanı'nın Hz. Ali’nin fotoğrafı önünde resim vermekten bile rahatsız olduğunu gösteriyor" dedi.'Maksatlı haberlerin maksadı Alevilerle devletin arasını açmak'Hüseyin Gazi Cemevi Dedesi Hüseyin Öz ise, konuya ilişkin Aydınlık'a yaptığı açıklamada,yağlı boya tabloların rutubetten zarar görmemesi için tadilat sırasında yerinin değiştirildiğini ve daha büyük, rutubetsiz bir duvara konulduğunu aktardı. Öz, şunları kaydetti:Orada dar bir alandan aldık ve daha büyük geniş bir duvara astık. Duvardaki resim yağlı boya bir çizimdi. Duvar rutubet aldığı için resimler çatlıyordu. Biz de buraya fotoğraf koyalım dedik ve fotoğrafları oraya astık. Buna tepki gösteriyor ve Alevi camiasının tepki göstermesi için zorlama haberler yapıyorlar.“Bu yalan ve maksatlı haberlerin maksadı Alevilerle devletin arasını açmak. Başka bir şey değil. Tayyip Erdoğan düşmanlığı temelinde 'Bizim cemevimize nasıl gelir?' deniliyor. Gelen bir kabile devletinin temsilcisi değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı. Devletin en tepesindeki bir kişiye gelemezsin denilemez. Gelmek ister ve gelir. Devlet geleneği denen bir şey vardır.”'Film platosu gibi kullandılar bizi'Öz, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada ise "Sağdan soldan dede davet etmişler bilgimiz dışında. Adeta evimizde bizi misafir ettiler. Herhangi bir sohbet olmadı ve taleplerimiz alınmadı. Gelen yurttaşları tanımıyorum. Kendileri getirdiler herhalde. Film platosu gibi kullandılar bizi" diye konuştu.Erdoğan’ın geleceğini üç gün önceden bildiklerini ancak gizli tutulmasının istendiğini söyleyen Öz, “Bize ‘Cumhurbaşkanı gelecek ancak bakan da gelebilir’ dediler. Vakıf başkanı, vakıf içerisindeki arkadaşlara haber verdiğini söyledi. Fakat dernek üyelerinin haberi olmamış” ifadelerini kullandı.Cemevi içerisindeki, Mustafa Kemal Atatürk, Hacı Bektaşı Veli ve Hz. Ali’nin olduğu duvardaki resimlerin yerinin değiştirildiğini söyleyen Öz, “Resimlerin eski yeri girişte dede postunun arasındaydı. 10 gün önce yerleri değişti. Türbede tadilat vardı, duvarda çatlak olmuştu. Tadilat nedeniyle kaldırılarak diğer duvara kondu. Ziyaretle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Tadilat işlerinde bazı şeyleri İçişleri Bakanı’nın danışmanı Ali Arif Özzeybek planlıyordu. Cemevine daha önce geldiğinde, ‘Resim olmasa daha iyi olur’ dedi. Cumhurbaşkanının oturduğu yerdeki on iki imamları tasvir eden yazılar var, onları Özzeybek getirdi. Resimler şimdi eski yerine asıldı” diye konuştu.'Cemevlerinin statüsü için rapor talimatı verdi'Hürriyet'e verdiği röportajda ise ziyaret sırasında taleplerinin dinlendiğini belirten Öz, "Ziyaret sırasında cemevleri ile taleplerimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettik. Cemevlerinin statüsünün tanımlanması, elektrik, su gibi giderlerinin devlet tarafından karşılanması ve diğer ibadethanelere tanınan hakların buraya da tanınmasını talep ettik. Kendileri de olumlu şeyler söyledi. Zaten buraya gelerek bir adım atmış oldu, ardından da ibadethane olarak tanınma geleceğini düşünüyorum. Danışmanları vasıtasıyla raporlar hazırlanması talimatını verdi.” dedi.

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cemevi, recep tayyip erdoğan, fotoğraf, tablo