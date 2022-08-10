https://tr.sputniknews.com/20220810/darp-ettigi-evli-oldugu-kadina-adli-rapor-hazirlayan-saglik-calisanini-da-darp-etti-1059726365.html
Şanlıurfa'da bir erkek, darp ettiği evli olduğu kadına rapor hazırlayan sağlık çalışanını darp etti
Şanlıurfa'da bir erkek, darp ettiği evli olduğu kadına rapor hazırlayan sağlık çalışanını darp etti
Şanlıurfa’da evli olduğu kadını darp eden bir erkek hastanede rapor hazırlayan sağlık çalışanını da darp etti. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T00:36+0300
2022-08-10T00:36+0300
2022-08-10T00:40+0300
türkiye
sağlık çalışanı
darp
şanlıurfa
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Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Ayşegül A. isimli kadın, evli olduğu Yaşar A. tarafından darp edildi. Ambulansla hastaneye götürülen kadının peşinden giden Yaşar A. ile yakınları Mehmet A. ile Turgut A., acil serviste tedavi altına alınan Ayşegül A.’nın yanına giderek iddiaya göre adli rapor hazırlanmasını engellemeye çalıştı. Güvenlik görevlisinin yakınlarının kadına yaklaşmasına izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Yaşar A ile yakınları güvenlik görevlisi ile gece nöbetinde olan erkek hemşireyi darp etti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri koca ile 2 yakınını gözaltına aldı. Sağlık görevlileri ise başka bir hastaneden darp raporu aldıktan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda hastaneye girmeye çalışan şahısların sağlık çalışanlarını darp ettiği ve bu esnada diğer sağlık çalışanlarının kapıyı kapatarak içeri girmelerini engellemeye çalıştıkları ve acilin camının kırdığı gözlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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sağlık çalışanı, darp, şanlıurfa
Şanlıurfa'da bir erkek, darp ettiği evli olduğu kadına rapor hazırlayan sağlık çalışanını darp etti
00:36 10.08.2022 (güncellendi: 00:40 10.08.2022) Abone ol
Şanlıurfa’da evli olduğu kadını darp eden bir erkek hastanede rapor hazırlayan sağlık çalışanını da darp etti.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Ayşegül A. isimli kadın, evli olduğu Yaşar A. tarafından darp edildi. Ambulansla hastaneye götürülen kadının peşinden giden Yaşar A. ile yakınları Mehmet A. ile Turgut A., acil serviste tedavi altına alınan Ayşegül A.’nın yanına giderek iddiaya göre adli rapor hazırlanmasını engellemeye çalıştı.
Güvenlik görevlisinin yakınlarının kadına yaklaşmasına izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Yaşar A ile yakınları güvenlik görevlisi ile gece nöbetinde olan erkek hemşireyi darp etti.
Olay yerine çağrılan polis ekipleri koca ile 2 yakınını gözaltına aldı. Sağlık görevlileri ise başka bir hastaneden darp raporu aldıktan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda hastaneye girmeye çalışan şahısların sağlık çalışanlarını darp ettiği ve bu esnada diğer sağlık çalışanlarının kapıyı kapatarak içeri girmelerini engellemeye çalıştıkları ve acilin camının kırdığı gözlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.