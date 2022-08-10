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Davutoğlu: Kılıçdaroğlu, adaylıkla ilgili bize bir şey söylemedi
Davutoğlu: Kılıçdaroğlu, adaylıkla ilgili bize bir şey söylemedi
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgili "Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili kendisinin bize... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T08:56+0300
2022-08-10T08:56+0300
politika
ahmet davutoğlu
kemal kılıçdaroğlu
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Karar TV'de gazeteciler Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebiyle kendilerine gelmediğini belirten Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı. Bizim konuşmalarımızı dinlerseniz, hepimizin kendi partimizin iddiasına güvendiğini görürsünüz. İddialı konuşmak ayrı şey, Cumhurbaşkanı adayı olmak ayrı şey. Hepimizle ilgili bu konuşuluyor" diye konuştu. Kendisine de aday olması yönünde mesajlar geldiğini aktaran Davutoğlu, "Günü geldiğinde konuşulur her şey. Şunu belirtmek isterim tabi, Erdoğan'ın o gücünü kullanacak kimseyi seçmeyeceğiz. Bir kişi gelecek ve herkesi kurtaracak diye bir şey yok. Bu milleti hep beraber kurtaracağız ve tek bir kişiye öyle bir güç vermeyeceğiz. Geçiş sürecinde de aşırı bir güç kullanımı felaket getirir. Şu anda Cumhurbaşkanı kararnamesi var mesela, öyle değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gibi bir şey yapılabilir. Örneğin başbakanlık döneminde olduğu gibi, tüm üyeler imzalayacak, 6 liderin imzası olacak" ifadelerini kullandı."Ortak aday çıkmazsa iyi olmaz"Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Altılı masadan ortak aday çıkmazsa bunun iktidarın işine geleceğine ve ittifakın toplumdaki algısına belki zarar vereceğine katılıyorum. Ama biz bu masa için çok uğraştık ve ortak aday çıkmazsa da dağılmayız. Dağılmasını da ben hiç istemem."
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ahmet davutoğlu, kemal kılıçdaroğlu

Davutoğlu: Kılıçdaroğlu, adaylıkla ilgili bize bir şey söylemedi

08:56 10.08.2022
© AA / Elif ÖztürkGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA / Elif Öztürk
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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgili "Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Karar TV'de gazeteciler Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebiyle kendilerine gelmediğini belirten Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı. Bizim konuşmalarımızı dinlerseniz, hepimizin kendi partimizin iddiasına güvendiğini görürsünüz. İddialı konuşmak ayrı şey, Cumhurbaşkanı adayı olmak ayrı şey. Hepimizle ilgili bu konuşuluyor" diye konuştu.
Kendisine de aday olması yönünde mesajlar geldiğini aktaran Davutoğlu, "Günü geldiğinde konuşulur her şey. Şunu belirtmek isterim tabi, Erdoğan'ın o gücünü kullanacak kimseyi seçmeyeceğiz. Bir kişi gelecek ve herkesi kurtaracak diye bir şey yok. Bu milleti hep beraber kurtaracağız ve tek bir kişiye öyle bir güç vermeyeceğiz. Geçiş sürecinde de aşırı bir güç kullanımı felaket getirir. Şu anda Cumhurbaşkanı kararnamesi var mesela, öyle değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gibi bir şey yapılabilir. Örneğin başbakanlık döneminde olduğu gibi, tüm üyeler imzalayacak, 6 liderin imzası olacak" ifadelerini kullandı.

"Ortak aday çıkmazsa iyi olmaz"

Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Altılı masadan ortak aday çıkmazsa bunun iktidarın işine geleceğine ve ittifakın toplumdaki algısına belki zarar vereceğine katılıyorum. Ama biz bu masa için çok uğraştık ve ortak aday çıkmazsa da dağılmayız. Dağılmasını da ben hiç istemem."
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