https://tr.sputniknews.com/20220810/disisleri-bakan-yardimcisi-kiran-turkiye-bugun-super-guc-olan-ulkeler-kategorisine-koyuluyor--1059728676.html

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye bugün süper güç olan ülkeler kategorisine koyuluyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye bugün süper güç olan ülkeler kategorisine koyuluyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Dünyanın en saygın akademisyenleri, en etkili liderleri ve en güçlü ülkeleri tarafından Türkiye'nin bugün süper... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T00:58+0300

2022-08-10T00:58+0300

2022-08-10T00:58+0300

politika

yavuz selim kıran

dışişleri

dışişleri bakanlığı

türkiye

savunma sanayi

savunma sanayii başkanlığı

açıklama

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Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in büyükelçilere hitap ettiği oturumda konuştu.Kıran, Türk dış politikasının temel hedefinin 'sahada ve masada güçlü Türkiye' olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin son yirmi yılda savunma sanayii sektörünün uluslararası ölçeğe geldiğini söyledi."Bugün dünyanın savunma sanayi ihracatı gerçekleştiren firmaları arasında ilk yüzün içerisinde üç firmamızın olması savunma sanayi sektörümüzün her geçen gün envanterine yerlilik ve millilikle inşa edilmiş yeni bir projeyi katması elbette sahada ve masada güçlü Türkiye'nin en önemli kazanımları" ifadesini kullanan Kıran, Türkiye gibi zorlu coğrafyada bulunan bir ülke için yerlilik ve milliliğin olmazsa olmaz bir unsur olduğunu belirtti.Kıran, Türkiye'nin yerlilik ve millilik oranının geliştikçe ve buna paralel olarak sahadaki caydırıcılık gücü arttıkça Türkiye'ye ciddi uluslararası talebin de geldiğini müşahede ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti:Türkiye'nin savunma sanayisinde engellere rağmen başarı gerçekleştirebildiklerini aktaran Kıran, Türkiye'nin önüne çıkarılan yaptırım engellerine karşı, çıkarılan politik ve diplomatik engellere rağmen bunu başardıklarını söyledi.'Bakanlığımızın ve diplomasimizin en önemli gündemi, Türk savunma sanayinin gelişimine her zaman katkıda bulunmak'Kıran, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarısının pek çok küresel basında yer aldığını ve bu başarıyla ilgili çok önemli makalelerin, analizlerin yayımlandığını dile getirdi."Dünyanın en saygın akademisyenleri, en etkili liderleri ve en güçlü ülkeleri tarafından Türkiye'nin bugün süper güç ülke kategorisine koyulmaya başladığını görüyoruz. Bunun elbette en önemli sebebi Türkiye'nin savunma sanayi sektöründe bugün yüzde seksenlere ulaşan yerlilik ve millilik oranı ve artık siparişlere yetişemeyecek şekilde uluslararası küresel savunma sanayii pazarının en önemli aktörlerinden biri haline gelmesi" değerlendirmesinde bulunan Kıran, bu alanda Türkiye'ye pek çok yaptırımların olduğunu ve bakanlık olarak bu yaptırımları aşmanın en önemli ve öncelikli gündemi olduğunu vurguladı.Kıran, savunma sanayi alanındaki yaptırımların aşılmasının diplomasi gündemlerinin en önemli maddesi olduğunu aktararak şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220809/savunma-sanayii-baskani-demir-artik-nato-ulkeleri-de-bizim-kapimizi-calmaya-basladi-1059721244.html

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