https://tr.sputniknews.com/20220810/dogum-kontrol-hapi-ve-prezervatife-zam-geldi-1059739362.html

Doğum kontrol hapı ve prezervatife zam geldi

Doğum kontrol hapı ve prezervatife zam geldi

Cinsel sağlık hakkı açısından ücretsiz olması istenen doğum kontrol haplarına yüzde 33, prezervatiflere yüzde 52 zam geldi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T09:17+0300

2022-08-10T09:17+0300

2022-08-10T09:17+0300

ekonomi

doğum kontrol

doğum kontrol hapı

prezervatif

zam

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Halk TV'den Eda Narin'in haberine göre doğum kontrol haplarına yüzde 33, prezervatiflere yüzde 52 zam geldi.İçerisinde 10 tane bulunan bir paket prezervatife geçen sene 15 TL’den ulaşılabilirken bu yıl ise fiyat 34 TL’ye fırladı.Ödeme kapsamında olmayan hormonlu RİA’lar (Rahim İçi Araç) geçen sene 430 TL iken bugün 730 TL’den satılıyor. Kamuoyunda doğum kontrol hapı olarak bilinen ilaçlardan biri 65 TL’den 115 TL’ye, ertesi gün hapı olarak bilinen ilaç ise 80 TL’den 190 TL’ye yükseldi.Paketinde 56 adet bulunan günlük ped, 2021 Ağustos’ta 15.80 TL’ye alınabilirken bu fiyat 2022 başında 46.50 TL’ye kadar ulaştı. Bir önceki yıla göre günlük ped fiyatları 2.5 katına kadar çıktı.Derin Yoksulluk Ağı ve Açık Alan Derneği (2021) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, kadınların yüzde 82’si hijyenik pede erişemiyor.Fiyatları hızla yükselirken ‘Cinsel sağlık haktır’ talepleri de arttı. İmza kampanyası sitelerinde imzalar toplanmaya başladı. 'ÜCRETSİZ VERİLMEDİĞİ İÇİN SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA HİZMET ALIYORLAR'Bireylerin cinsel sağlık ve üreme sağlıklarını korumak için doğru bilgiye ve kendi seçtikleri güvenli, etkili, uygun maliyetli ve kabul edilebilir doğum kontrol yöntemine erişebilmesi gerektiğini ifade eden Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu (CİSU) adına Sağlık Hakkı Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kevser Özcan, şunları söyledi:“Kendilerini cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlardan korumak için bilgilendirilmeli ve desteklenmeliler. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı toplumun halk sağlığının korunması açısından çok önemli. Bu hizmetler doğru, güvenilir ve ücretsiz bir şekilde verilmediğinde bireyler ya hizmetten yoksun kalıyor ya da sağlıksız koşullarda hizmet almaya çalışıyorlar.”

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doğum kontrol, doğum kontrol hapı, prezervatif, zam