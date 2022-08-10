Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220810/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059739501.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 17.90 bandının hemen üzerinde başladı. Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2886 lira alış fiyatı, 18,3301 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T09:19+0300
2022-08-10T09:22+0300
ekonomi
dolar
euro
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056350537_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ffbc4a7fcd818545ced38d4b60629e60.jpg
Dolar, 10 Ağustos 2022 sabahında 17,90 lira bandının hemen üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,9063 lira, satış fiyatı 17,9195 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2886 lira alış fiyatı, 18,3301 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1788 dolar fiyatla alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 1031 lira,Çeyrek altın 1704 lira,Cumhuriyet altını 7010 lira seviyesinde işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220809/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059684657.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056350537_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_056b1fec44a4217d1e1af61125a3c4d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, euro, altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:19 10.08.2022 (güncellendi: 09:22 10.08.2022)
© AAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Dolar güne 17.90 bandının hemen üzerinde başladı. Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2886 lira alış fiyatı, 18,3301 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Dolar, 10 Ağustos 2022 sabahında 17,90 lira bandının hemen üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,9063 lira, satış fiyatı 17,9195 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2886 lira alış fiyatı, 18,3301 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1788 dolar fiyatla alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 1031 lira,
Çeyrek altın 1704 lira,
Cumhuriyet altını 7010 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dün, 09:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала