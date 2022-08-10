https://tr.sputniknews.com/20220810/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059739501.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 17.90 bandının hemen üzerinde başladı. Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2886 lira alış fiyatı, 18,3301 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T09:19+0300
2022-08-10T09:19+0300
2022-08-10T09:22+0300
ekonomi
dolar
euro
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056350537_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ffbc4a7fcd818545ced38d4b60629e60.jpg
Dolar, 10 Ağustos 2022 sabahında 17,90 lira bandının hemen üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,9063 lira, satış fiyatı 17,9195 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2886 lira alış fiyatı, 18,3301 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1788 dolar fiyatla alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 1031 lira,Çeyrek altın 1704 lira,Cumhuriyet altını 7010 lira seviyesinde işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220809/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059684657.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056350537_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_056b1fec44a4217d1e1af61125a3c4d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, euro, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:19 10.08.2022 (güncellendi: 09:22 10.08.2022) Abone ol
Dolar güne 17.90 bandının hemen üzerinde başladı. Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2886 lira alış fiyatı, 18,3301 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Dolar, 10 Ağustos 2022 sabahında 17,90 lira bandının hemen üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,9063 lira, satış fiyatı 17,9195 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2886 lira alış fiyatı, 18,3301 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1788 dolar fiyatla alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Cumhuriyet altını 7010 lira seviyesinde işlem görüyor.