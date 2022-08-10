https://tr.sputniknews.com/20220810/dort-buyukler-2021-22-sezonunda-toplam-1-milyar-725-milyon-lira-zarar-etti-1059747776.html

'Dört büyükler' 2021-22 sezonunda toplam 1 milyar 725 milyon lira zarar etti

'Dört büyükler' 2021-22 sezonunda toplam 1 milyar 725 milyon lira zarar etti

Türk futbolunda ‘dört büyükler’ olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu toplamda 1 milyon 725 milyon zararla... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T12:56+0300

2022-08-10T12:56+0300

2022-08-10T13:02+0300

beşiktaş

spor

fenerbahçe

galatasaray

trabzonspor

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Dört kulüp tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre, en fazla zarar açıklayan kulüp, 716.8 milyon lirayla Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı kulübü 377.5 milyon liralık zararla Galatasaray takip ediyor.Trabzonspor geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlasa da 335.2 milyon liralık zarar açıkladı. Fenerbahçe’nin zarar hanesinde ise 295.4 milyon lira bulunuyor.Bağımsız denetçi raporlarına göre zarar 3.16 milyar liraSöz konusu dört kulüp/şirket, mali tablolarında yıllık gelir hanelerine kendi iştiraklerinden (Dernek ya da bağlı şirketler) çeşitli miktarlarda faiz geliri kaydetse de bağımsız denetçi raporlarında, bu gelirin tahsil edilmediği ve tahsile dair kanaat oluşmadığı belirtiliyor.Şirketlerin, kendi iştiraklerine tahakkuk ettirdikleri faiz miktarları şöyle:Fenerbahçe, kulüp derneğine 540.1 milyon liraGalatasaray, kulüp derneğine 381.4 milyon liraBeşiktaş, kulüp derneğine 309.1 milyon liraTrabzonspor, Futbol A.Ş.’ye 203.1 milyon liraBu veriler ışığında Beşiktaş’ın 1 milyar 25 milyon lira, Fenerbahçe’nin 838.5 milyon lira, Galatasaray’ın 758.9 milyon lira, Trabzonspor’un da 538.3 milyon liralık dönemsel zararı ortaya çıkıyor.Kulüplerin (dernek hariç) toplam şirket borcu 16.27 milyar liraDört kulübün dernek hesabı/borcu hariç borsaya açık şirketlerinin toplam borcu 16.27 milyar liraya ulaştı.En borçlu kulüp 4.91 milyar lirayla Fenerbahçe olurken, Beşiktaş 4.78 milyar lirayla ikinci sırada bulunuyor.Galatasaray’ın borç hanesinde 4.18 milyar lira, Trabzonspor’un yükümlülüğündeyse 2.4 milyar lira mevcut.Fenerbahçe’nin gelir-gider tablosuFenerbahçe geçtiğimiz sezon 1.46 milyar lirayla en fazla gelire sahip olurken. 2.3 milyar lira harcadı.Sarı-lacivertlilerin dikkati çeken yüksek meblağlı gelirleri şöyle :Reklam ve sponsorluk: 548.2 milyon liraMağazacılık: 257.3 milyon liraYayın geliri: 203.6Stat hasılatı: 149.6 milyon liraFenerbahçe’nin gider hanesindeki en büyük kalem, 808 milyon lirayla futbolcu ve teknik adam ücretleri oldu.Galatasaray’ın gelir-gider tablosuSarı-kırmızılı ekip 1.23 milyon lirayla Fenerbahçe’den sonra en fazla gelire ulaşan kulüp konumunda. Kulübün gideri ise 1.99 milyar lira.Galatasaray’ın önemli gelir kalemleri şöyle:Reklam ve sponsorluk: 401.3 milyon liraStat hasılatı: 240.1 milyon liraMağazacılık: 196.5 milyon liraYayın geliri: 165.3 milyon liraUEFA geliri: 170.9 milyon liraSarı-kırmızılı ekibin futbolcu ve teknik adam gideri 733.2 milyon lira.Beşiktaş’ın gelir-gider tablosuSiyah-beyazlı kulüp 1.15 milyar liralık gelire ulaşsa da 2.17 milyar liralık borca girdi.Beşiktaş’ın önemli gelir kalemleri şöyle:Reklam ve sponsorluk: 278.8 milyon liraUEFA geliri: 271.1 milyon liraYayın geliri 154 milyon liraMağazacılık: 155.5 milyon liraStat hasılatı 125.2 milyon liraSiyah-beyazlı kulübün futbolcu ve teknik adam ücretleri toplamı ise 967.3 milyon lira.Trabzonspor’un gelir-gider tablosuSezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, kasasına 929.9 milyon lira koydu. Bordo-mavililerin gider toplamı ise 1.46 milyar liraya ulaştı.Karadeniz kulübünün en yüksek gelir kalemleri şöyle:Reklam ve sponsorluk: 208.3 milyon liraYayın geliri: 173.6 milyon liraMağazacılık: 160.7 milyon liraStat hasılatı: 82.5 milyon liraTrabzonspor’un en büyük gider kalemi 579.4 milyon lirayla futbolcu ve teknik adam ücretleri oldu.

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beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray, trabzonspor