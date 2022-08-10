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Dün 1 TL indirim gelen motorine bu gece 81 kuruş zam yapılacak
Dün 1 TL indirim gelen motorine bu gece 81 kuruş zam yapılacak
Dün 1 TL indirim yapılan motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş zam gelecek. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T09:47+0300
2022-08-10T09:47+0300
türkiye
benzin
motorin
zam
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Akaryakıt sektörü kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam gelecek. Motorine dün gece 1 lira indirim gelmişti.Benzinde ise bugün fiyat değişimi olmayacak.Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,15 TL’ye, Ankara'da 23,26 TL’ye, İzmir'de 23,28 TL'ye yükselecek.Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,03 TL, Ankara'da 20,16 TL, İzmir'de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor.
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benzin, motorin, zam

Dün 1 TL indirim gelen motorine bu gece 81 kuruş zam yapılacak

09:47 10.08.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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Dün 1 TL indirim yapılan motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş zam gelecek.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam gelecek. Motorine dün gece 1 lira indirim gelmişti.
Benzinde ise bugün fiyat değişimi olmayacak.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,15 TL’ye, Ankara'da 23,26 TL’ye, İzmir'de 23,28 TL'ye yükselecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,03 TL, Ankara'da 20,16 TL, İzmir'de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor.
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