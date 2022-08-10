https://tr.sputniknews.com/20220810/dun-1-tl-indirim-gelen-motorine-bu-gece-81-kurus-zam-yapilacak-1059740168.html

Dün 1 TL indirim gelen motorine bu gece 81 kuruş zam yapılacak

Dün 1 TL indirim gelen motorine bu gece 81 kuruş zam yapılacak

Dün 1 TL indirim yapılan motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş zam gelecek. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T09:47+0300

2022-08-10T09:47+0300

2022-08-10T09:47+0300

türkiye

benzin

motorin

zam

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Akaryakıt sektörü kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam gelecek. Motorine dün gece 1 lira indirim gelmişti.Benzinde ise bugün fiyat değişimi olmayacak.Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,15 TL’ye, Ankara'da 23,26 TL’ye, İzmir'de 23,28 TL'ye yükselecek.Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,03 TL, Ankara'da 20,16 TL, İzmir'de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor.

türkiye

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benzin, motorin, zam