https://tr.sputniknews.com/20220810/ege-denizinde-gocmenleri-tasiyan-bot-alabora-oldu-50ye-yakin-kisi-kayip-1059745715.html

Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bot alabora oldu: 50'ye yakın kişi kayıp

Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bot alabora oldu: 50'ye yakın kişi kayıp

Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bir tekne Yunanistan açıklarında alabora oldu. 50'ye yakın kişinin kayıp olduğu açıklandı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

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ege denizi

göçmen

tekne

yunanistan

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Sahil güvenlik yetkilileri Türkiye'den yola çıkan göçmen teknesinin Ege Denizi'nde Kerpe Adası yakınlarında battığını açıkladı. Botta 80 kişi olduğu, 29'unun kurtarıldığı, geriye kalan 50'ye yakın kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

ege denizi

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ege denizi, göçmen, tekne, yunanistan