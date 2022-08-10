https://tr.sputniknews.com/20220810/ege-denizinde-gocmenleri-tasiyan-bot-alabora-oldu-50ye-yakin-kisi-kayip-1059745715.html
Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bot alabora oldu: 50'ye yakın kişi kayıp
Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bot alabora oldu: 50'ye yakın kişi kayıp
Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bir tekne Yunanistan açıklarında alabora oldu. 50'ye yakın kişinin kayıp olduğu açıklandı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T12:26+0300
2022-08-10T12:26+0300
2022-08-10T12:49+0300
ege denizi
göçmen
tekne
yunanistan
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Sahil güvenlik yetkilileri Türkiye'den yola çıkan göçmen teknesinin Ege Denizi'nde Kerpe Adası yakınlarında battığını açıkladı. Botta 80 kişi olduğu, 29'unun kurtarıldığı, geriye kalan 50'ye yakın kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.
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ege denizi, göçmen, tekne, yunanistan
Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bot alabora oldu: 50'ye yakın kişi kayıp
12:26 10.08.2022 (güncellendi: 12:49 10.08.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bir tekne Yunanistan açıklarında alabora oldu. 50'ye yakın kişinin kayıp olduğu açıklandı.
Sahil güvenlik yetkilileri Türkiye'den yola çıkan göçmen teknesinin Ege Denizi'nde Kerpe Adası yakınlarında battığını açıkladı.
Botta 80 kişi olduğu, 29'unun kurtarıldığı, geriye kalan 50'ye yakın kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.