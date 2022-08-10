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https://tr.sputniknews.com/20220810/ege-denizinde-gocmenleri-tasiyan-bot-alabora-oldu-50ye-yakin-kisi-kayip-1059745715.html
Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bot alabora oldu: 50'ye yakın kişi kayıp
Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bot alabora oldu: 50'ye yakın kişi kayıp
Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bir tekne Yunanistan açıklarında alabora oldu. 50'ye yakın kişinin kayıp olduğu açıklandı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
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ege denizi
göçmen
tekne
yunanistan
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Sahil güvenlik yetkilileri Türkiye'den yola çıkan göçmen teknesinin Ege Denizi'nde Kerpe Adası yakınlarında battığını açıkladı. Botta 80 kişi olduğu, 29'unun kurtarıldığı, geriye kalan 50'ye yakın kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.
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ege denizi, göçmen, tekne, yunanistan

Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bot alabora oldu: 50'ye yakın kişi kayıp

12:26 10.08.2022 (güncellendi: 12:49 10.08.2022)
© AFP 2022 / ARIS MESSINISYunanistan- Göçmen- Tekne
Yunanistan- Göçmen- Tekne - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINIS
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Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bir tekne Yunanistan açıklarında alabora oldu. 50'ye yakın kişinin kayıp olduğu açıklandı.
Sahil güvenlik yetkilileri Türkiye'den yola çıkan göçmen teknesinin Ege Denizi'nde Kerpe Adası yakınlarında battığını açıkladı.
Botta 80 kişi olduğu, 29'unun kurtarıldığı, geriye kalan 50'ye yakın kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.
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