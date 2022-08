https://tr.sputniknews.com/20220810/evinin-bahcesinden-3-tane-misir-alan-3-kiz-cocugunu-tekme-ve-yumruklarla-darp-etti-1059774494.html

Evinin bahçesinden 3 tane mısır alan 3 kız çocuğunu tekme ve yumruklarla darp etti

Evinin bahçesinden 3 tane mısır alan 3 kız çocuğunu tekme ve yumruklarla darp etti

Bolu'da Erdal Y. villasının bahçesinden 3 tane mısır alan 3 kız çocuğunu tekme ve yumruklarla dövdü. 3 çocuk hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Erdal Y... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T21:31+0300

2022-08-10T21:31+0300

2022-08-10T21:31+0300

türkiye

çocuk

kız çocuğu

darp

mısır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059774349_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f7170604acb56f5cc07110c692a19e4b.jpg

Sağlık Mahallesi’nde 12 yaşındaki Tuana B. Amine Su K. ve Fatma Ö. , evlerine yakın bölgede dolaştıkları sırada bir villanın bahçesinde ekili olan mısırları gördü. Canları mısır çeken 3 kız çocuğu, Erdal Y.'nin eşinden izin aldıktan sonra birer adet mısır alıp, daha sonra oyun parkına gitti. Çocuklar mısırları yedikleri sırada Erdal Y. aracıyla parka gelip, 3 kız çocuğuna tekme ve yumruklarla saldırdı. Parkın karşısında bulunan bir apartmanın bahçesinde oturan aileler, çığlık atan çocukların yanına gitti. Bu sırada Erdal Y. aracına binerek olay yerinden kaçtı. 3 çocuğun ailesi çocuklarını kanlar içerisinde görünce, hastaneye götürdü. Darp raporu alınan çocuklar, aileleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Erdal Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Erdal Y. de çocuklardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Adli Tıp Kurumu tarafından çocukların yaşı gereği hırsızlığa yönelim gösteremeyecekleri yönünde rapor tutuldu. Küçük çocuklar ise yaşanan olay sonrası psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.Kızı darp edilen Meryem B., şikayetçi olduklarını ifade ederek, saldırganın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. Meryem B., "Çocuklarımız bir mısır yüzünden darbedildi. Gerçekten ne yapacağımı ne diyeceğimi bilmiyorum. Fena bir şekilde darbedildiler. Kimsenin çocuğu yaşamasın bizim yaşadığımızı. Çocuklarımız mısır almış. Çocukları darbeden bu insan çocukların peşinden arabayla gelmiş. Ben de darbederken gördüm. Arkasından koştum ama yetişemedim. Olaylar mahkemeye taşındı. Çocuklara darp raporu alındı. Sonuna kadar gideceğim çocuklar için. Birer tane mısır almışlar. Onu da eşinden izin almışlar" diye konuştu.'Rüyamda görüyorum, korkuyorum'Darp edilen Amine Su K., olayı anlatarak, "Kuzenimle geziniyorduk. Canımızın çektiği mısırlar vardı. Onlardan 1'er tane aldık. O adamın eşinden de izin aldık. Sonra o adam geldi bizi dövmeye. Parkta otururken, bizi darp etti. Vurdu bize, kafama vurdu. Kuzenimin burnuna tekme attı. Kuzenimin burnu kanadı. Her yerine vurdu. Öbür arkadaşımızın da gözüne vurdu. Rüyamda görüyorum, korkuyorum" dedi.'Sanki hep yanımdaymış, yine bana vuracakmış gibi bir his var içimde'Darp edilen Tuana B. de olayın rüyasına girdiğini anlatarak, "3 tane mısır için bunun için arabasıyla gelip bizi dövdü. Bizi dövdü hastaneye gittik. O an canımız istedi. Defalarca burnuma vurdu. Kuzenimin kafasına vurdu. Dün akşam rüyama girdi. Sanki hep yanımdaymış, yine bana vuracakmış gibi bir his var içimde" diye konuştu.Darp edilen çocuklardan Fatma Ö. ise "Bizi dövdü. Dün akşam rüyama bile girdi. Parka gelmeye bile artık korkuyoruz" dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çocuk, kız çocuğu, darp, mısır