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https://tr.sputniknews.com/20220810/fener-rum-patrigi-bartholomeostan--ibb-itfaiyesine-tesekkur-ziyareti-1059731419.html
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan İBB İtfaiyesi'ne teşekkür ziyareti
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan İBB İtfaiyesi'ne teşekkür ziyareti
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçen hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesi'ne... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T01:16+0300
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fener rum patriği bartholomeos
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balıklı rum hastanesi
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Fatih’te bulunan itfaiye bölge amirliğini ziyaret etti.Patrik Bartholomeos, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak karşıladı.Geçen hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesi'ne teşekkür eden Patrik Bartholomeos şunları söyledi: Bartholomeos sözlerine şöyle devam etti:İBB İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak ise “Bize şükranlarını sunmuş olmaları bizim için de ayrıca farklı bir duygu yarattı. Bu anlamda ben sayın Bartholomeos’a ve ekip arkadaşlarına bizi buraya kadar gelip ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220808/imamoglu-yanginda-talimat-diye-bir-sey-olur-mu-1059662103.html
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fener rum patriği bartholomeos, fener rum patrikhanesi, balıklı rum hastanesi, yangın, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), itfaiyeci

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan İBB İtfaiyesi'ne teşekkür ziyareti

01:16 10.08.2022 (güncellendi: 01:19 10.08.2022)
© İBB/ cemFener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© İBB/ cem
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Fener Rum Patriği Bartholomeos geçen hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Patrik Bartholomeos,, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak karşıladı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Fatih’te bulunan itfaiye bölge amirliğini ziyaret etti.
Patrik Bartholomeos, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak karşıladı.
Geçen hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesi'ne teşekkür eden Patrik Bartholomeos şunları söyledi:

“Kaza esnasında arkadaşlarınız büyük gayretler sarf ettiniz. Zahmet ettiniz ve en önemlisi ihtiyarlarımızı kurtardınız. Sağlam bir yere götürdünüz. 1.5 saat gibi kısa bir zamanda yangını söndürdünüz. Bütün bunları takdir ediyoruz. Bunun için de bu sabah sizlere geldik. İtfaiye mensuplarına şükranlarımızı ifade etmek maksadıyla. Belki bazıları bu vazifeyi unutmuş olabilirler fakat biz unutmuyoruz. Şükranlarımızı her zaman ifade edeceğiz.”

Bartholomeos sözlerine şöyle devam etti:
“Hep beraber ihtiyarhane binamızın en kısa zamanda yenilenmesini, tekrar faaliyete geçmesini hep beraber göreceğiz inşallah. Duyduğuma göre okuduğuma göre 6 ay gibi çok kısa bir zamanda bitirilmiş olacak. Temennimiz budur. En kısa zamanda ihtiyarlarımız yuvalarına dönsünler. “
İBB İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak ise “Bize şükranlarını sunmuş olmaları bizim için de ayrıca farklı bir duygu yarattı. Bu anlamda ben sayın Bartholomeos’a ve ekip arkadaşlarına bizi buraya kadar gelip ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.
© İBB/ cemFener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu. - Sputnik Türkiye
1/8
© İBB/ cem
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
© İBB/ cemFener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu. - Sputnik Türkiye
2/8
© İBB/ cem
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
© İBB/ cemFener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu. - Sputnik Türkiye
3/8
© İBB/ cem
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
© İBB/ cemFener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu. - Sputnik Türkiye
4/8
© İBB/ cem
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
© İBB/ cemFener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu. - Sputnik Türkiye
5/8
© İBB/ cem
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
© İBB/ cemFener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu. - Sputnik Türkiye
6/8
© İBB/ cem
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
© İBB/ cemFener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu. - Sputnik Türkiye
7/8
© İBB/ cem
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
© İBB/ cemFener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu. - Sputnik Türkiye
8/8
© İBB/ cem
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
1/8
© İBB/ cem
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
2/8
© İBB/ cem
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
3/8
© İBB/ cem
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
4/8
© İBB/ cem
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
5/8
© İBB/ cem
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
6/8
© İBB/ cem
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
7/8
© İBB/ cem
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
8/8
© İBB/ cem
Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
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