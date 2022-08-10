https://tr.sputniknews.com/20220810/fener-rum-patrigi-bartholomeostan--ibb-itfaiyesine-tesekkur-ziyareti-1059731419.html

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan İBB İtfaiyesi'ne teşekkür ziyareti

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan İBB İtfaiyesi'ne teşekkür ziyareti

Fener Rum Patriği Bartholomeos geçen hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesi'ne... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T01:16+0300

2022-08-10T01:16+0300

2022-08-10T01:19+0300

türkiye

fener rum patriği bartholomeos

fener rum patrikhanesi

balıklı rum hastanesi

yangın

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

itfaiyeci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059729598_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_50f6538ea0fc7609f98689ccc1d45f86.jpg

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Fatih’te bulunan itfaiye bölge amirliğini ziyaret etti.Patrik Bartholomeos, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak karşıladı.Geçen hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesi'ne teşekkür eden Patrik Bartholomeos şunları söyledi: Bartholomeos sözlerine şöyle devam etti:İBB İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak ise “Bize şükranlarını sunmuş olmaları bizim için de ayrıca farklı bir duygu yarattı. Bu anlamda ben sayın Bartholomeos’a ve ekip arkadaşlarına bizi buraya kadar gelip ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220808/imamoglu-yanginda-talimat-diye-bir-sey-olur-mu-1059662103.html

türkiye

fener rum patrikhanesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fener rum patriği bartholomeos, fener rum patrikhanesi, balıklı rum hastanesi, yangın, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), itfaiyeci