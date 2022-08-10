https://tr.sputniknews.com/20220810/genclerbirliginin-100yil-formasinda-anitkabir-detayi-1059780305.html

Gençlerbirliği'nin '100.Yıl' formasında Anıtkabir detayı

Gençlerbirliği'nin '100.Yıl' formasında Anıtkabir detayı

TFF 1. Lig'in Ankara ekiplerinden Gençlerbirliği, kuruluşunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayacağı 2022-2023 sezonunda giyeceği formalarını... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

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spor

gençlerbirliği futbol takımı

tff 1. lig

kulüp

anıtkabir

forma

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Cumhuriyet ile aynı yaşta olan TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği Spor Kulübü, forma tasarımında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’den ilham aldı.Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kuruluş tarihine atıf yapılarak dün saat 19.23'ten itibaren yapılmaya başlanılan tanıtımda oyuncuların formalı fotoğrafları yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20211027/genclerbirligi-hedef-100-yilda-kadin-futbol-takimini-sahaya-cikarmak--1050224337.html

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gençlerbirliği futbol takımı, tff 1. lig, kulüp, anıtkabir, forma