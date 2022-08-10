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Gençlerbirliği'nin '100.Yıl' formasında Anıtkabir detayı
Gençlerbirliği'nin '100.Yıl' formasında Anıtkabir detayı
TFF 1. Lig'in Ankara ekiplerinden Gençlerbirliği, kuruluşunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayacağı 2022-2023 sezonunda giyeceği formalarını... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
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spor
gençlerbirliği futbol takımı
tff 1. lig
kulüp
anıtkabir
forma
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Cumhuriyet ile aynı yaşta olan TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği Spor Kulübü, forma tasarımında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’den ilham aldı.Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kuruluş tarihine atıf yapılarak dün saat 19.23'ten itibaren yapılmaya başlanılan tanıtımda oyuncuların formalı fotoğrafları yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211027/genclerbirligi-hedef-100-yilda-kadin-futbol-takimini-sahaya-cikarmak--1050224337.html
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gençlerbirliği futbol takımı, tff 1. lig, kulüp, anıtkabir, forma

Gençlerbirliği'nin '100.Yıl' formasında Anıtkabir detayı

23:16 10.08.2022 (güncellendi: 23:17 10.08.2022)
© AAGençlerbirliği
Gençlerbirliği - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA
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TFF 1. Lig'in Ankara ekiplerinden Gençlerbirliği, kuruluşunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayacağı 2022-2023 sezonunda giyeceği formalarını tanıttı.
Cumhuriyet ile aynı yaşta olan TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği Spor Kulübü, forma tasarımında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’den ilham aldı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kuruluş tarihine atıf yapılarak dün saat 19.23'ten itibaren yapılmaya başlanılan tanıtımda oyuncuların formalı fotoğrafları yer aldı.
Gençlerbirliği - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
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Gençlerbirliği: Hedef 100. yılda kadın futbol takımını sahaya çıkarmak
27 Ekim 2021, 12:56
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