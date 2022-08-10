https://tr.sputniknews.com/20220810/genclerbirliginin-100yil-formasinda-anitkabir-detayi-1059780305.html
Gençlerbirliği'nin '100.Yıl' formasında Anıtkabir detayı
Gençlerbirliği'nin '100.Yıl' formasında Anıtkabir detayı
TFF 1. Lig'in Ankara ekiplerinden Gençlerbirliği, kuruluşunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayacağı 2022-2023 sezonunda giyeceği formalarını... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T23:16+0300
2022-08-10T23:16+0300
2022-08-10T23:17+0300
spor
gençlerbirliği futbol takımı
tff 1. lig
kulüp
anıtkabir
forma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/01/1043701214_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_562a8c9a90110f1a47868ba9b0215ea2.jpg
Cumhuriyet ile aynı yaşta olan TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği Spor Kulübü, forma tasarımında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’den ilham aldı.Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kuruluş tarihine atıf yapılarak dün saat 19.23'ten itibaren yapılmaya başlanılan tanıtımda oyuncuların formalı fotoğrafları yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211027/genclerbirligi-hedef-100-yilda-kadin-futbol-takimini-sahaya-cikarmak--1050224337.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/01/1043701214_28:0:928:675_1920x0_80_0_0_795da77a0dd2873c224f32a1c9793db8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gençlerbirliği futbol takımı, tff 1. lig, kulüp, anıtkabir, forma
Gençlerbirliği'nin '100.Yıl' formasında Anıtkabir detayı
23:16 10.08.2022 (güncellendi: 23:17 10.08.2022) Abone ol
TFF 1. Lig'in Ankara ekiplerinden Gençlerbirliği, kuruluşunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayacağı 2022-2023 sezonunda giyeceği formalarını tanıttı.
Cumhuriyet ile aynı yaşta olan TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği Spor Kulübü, forma tasarımında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’den ilham aldı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kuruluş tarihine atıf yapılarak dün saat 19.23'ten itibaren yapılmaya başlanılan tanıtımda oyuncuların formalı fotoğrafları yer aldı.