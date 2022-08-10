https://tr.sputniknews.com/20220810/giresundaki-lunapark-kazasiyla-ilgili-1-kisi-tutuklandi-1059777742.html

Giresun'daki lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Giresun'daki lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili bir... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T22:26+0300

2022-08-10T22:26+0300

2022-08-10T22:26+0300

türkiye

lunapark

giresun

kaza

ölü

yaralı

tutuklama

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Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıktığı ve komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin hayatını kaybettiği, 3 kişininde yaralandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesi'ne sevk edilenlerden S.K, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.2 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.Ne olmuştu?Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta eğlence treni raydan çıkarak yere düşmüş, kazada komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220810/lunaparkta-eglence-treni-raydan-cikti-1-olu-3-yarali-1059731131.html

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lunapark, giresun, kaza, ölü, yaralı, tutuklama