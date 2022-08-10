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https://tr.sputniknews.com/20220810/giresundaki-lunapark-kazasiyla-ilgili-1-kisi-tutuklandi-1059777742.html
Giresun'daki lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Giresun'daki lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili bir... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T22:26+0300
2022-08-10T22:26+0300
türkiye
lunapark
giresun
kaza
ölü
yaralı
tutuklama
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Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıktığı ve komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin hayatını kaybettiği, 3 kişininde yaralandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesi'ne sevk edilenlerden S.K, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.2 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.Ne olmuştu?Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta eğlence treni raydan çıkarak yere düşmüş, kazada komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220810/lunaparkta-eglence-treni-raydan-cikti-1-olu-3-yarali-1059731131.html
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lunapark, giresun, kaza, ölü, yaralı, tutuklama

Giresun'daki lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

22:26 10.08.2022
© AAgözaltı - tutuklama - yakalama
gözaltı - tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA
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Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıktığı ve komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin hayatını kaybettiği, 3 kişininde yaralandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesi'ne sevk edilenlerden S.K, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
2 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Ne olmuştu?

Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta eğlence treni raydan çıkarak yere düşmüş, kazada komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralanmıştı.
Lunaparkta eğlence treni raydan çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
Türkiye
Lunaparkta eğlence treni raydan çıktı: 1 ölü, 3 yaralı
01:12
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