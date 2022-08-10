https://tr.sputniknews.com/20220810/hastane-rektoru-acikladi-teyzesi-tarafindan-cop-evde-hapsedilen-cocugun-tedavisinde-olumlu-gelisme-1059762893.html

Hastane rektörü açıkladı: Teyzesi tarafından çöp evde hapsedilen çocuğun tedavisinde olumlu gelişme

Hastane rektörü açıkladı: Teyzesi tarafından çöp evde hapsedilen çocuğun tedavisinde olumlu gelişme

Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki C.M.'nin taburcu olmaya hazırlandığı bildirildi. C.'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T16:27+0300

2022-08-10T16:27+0300

2022-08-10T16:27+0300

yaşam

antalya

çöp

ev

bursa

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Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 16 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki C.M.'yi, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti.İHA'da yer alan habere göre hastane çıkışında C.M.'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “İki gündür C.M.'yi neşeli görüyorum. Bu çok mutlu ediyor bizi. Doktorlarımızdan aldığımız son bilgilerde de vücutsal olarak bir sıkıntısı yok. Her gün istediğimiz kiloları kazanıyoruz. Şu etapta sadece psikiyatri tedavi ön planda gözüküyor” dedi.Taburcu olması planlanıyorC.M.'nin taburcu olmasının planlandığını belirten Özkan, “Hocalarımız ne zaman uygun görürlerse, yakın taburculuğu. Aile Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve doktorlarımızla ortak bir karar verip, taburculuğuna yavaş yavaş karar verecekmişiz gibi duruyor. Çok yakın bir zamanda taburcu olması planlanıyor. Bundan sonraki süreçte çocuk doktorlarımız ve psikiyatristlerimiz takibini sağlayacak” diye konuştu.'Sonraki öğünü dört gözle bekliyor'Özkan, C.'nin iştahının oldukça yerinde olduğunu da ifade ederek, “Artık yaşıtları gibi oyun oynuyor, gülüyor, herhangi bir desteğe ihtiyacı yok. Çok iştahlı zaten. Bütün gün bir sonraki öğünü dört gözle bekliyor. Gelen her şeyin hepsini yiyor. Acaba gideceği yerde huzursuz olur mu diye düşünüyoruz ama sonuç olarak bir yerden başlanılacak. Bundan sonraki süreçte onun gittiği yerlerde güven dolu, mutlu ve huzurlu olmasını diliyoruz” dedi.Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de, C.M.'nin hedef kilosuna ulaştığını aktararak, “Bundan sonra ayakta kontrollere gelecek. Özellikle haftada birkaç gün olmak üzere psikiyatri kontrollerine gelecek. Şu anda hedef kilosuna ulaşmış durumda, bütün gün puzzle yapıyor ve keyfi yerinde” ifadelerini kullandı.

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antalya, çöp, ev, bursa