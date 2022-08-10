https://tr.sputniknews.com/20220810/hollandanin-guney-sahilinde-orman-yangini-tatilciler-tahliye-edildi-1059726108.html
Hollanda'nın güney sahilinde orman yangını: Tatilciler tahliye edildi
Hollanda'nın güney sahilinde orman yangını: Tatilciler tahliye edildi
Hollanda'nın güneyindeki sahil bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgedeki tatilciler tahliye edildi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T00:30+0300
2022-08-10T00:30+0300
2022-08-10T00:30+0300
türkiye
hollanda
sahil
orman yangını
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Hollanda'nın güney sahilindeki Zeeland'da çıkan yangına helikopterle havadan müdahale edildi.Yangından etkilenen bölgedeki tatilciler tahliye edildi, sahil yolu trafiğe kapatıldı.Avrupa'da aşırı sıcaklıklar ve kuraklık orman yangını riskini arttırıyor.
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hollanda, sahil, orman yangını
Hollanda'nın güney sahilinde orman yangını: Tatilciler tahliye edildi
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Hollanda'nın güneyindeki sahil bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgedeki tatilciler tahliye edildi.
Hollanda'nın güney sahilindeki Zeeland'da çıkan yangına helikopterle havadan müdahale edildi.
Yangından etkilenen bölgedeki tatilciler tahliye edildi, sahil yolu trafiğe kapatıldı.
Avrupa'da aşırı sıcaklıklar ve kuraklık orman yangını riskini arttırıyor.