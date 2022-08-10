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HSBC, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
HSBC, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
İngiltere merkezli HSBC, dolar/TL için yıl sonu tahminini 17.5’ten 19.5’e yükseltti. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T01:32+0300
2022-08-10T01:49+0300
ekonomi
hsbc
dolar
dolar/tl
enflasyon
faiz
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
dolarizasyon
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9 Ağustos 2022 tarihli raporunda, Dolar/TL için yıl sonu tahminini 17.5’ten 19.5’e yükselten HSBC, 2023'ün ikinci çeyreği sonunda önceden 18.2 olan dolar/TL tahminini 21 olarak revize etti.Bloomberg HT'nin haberine göre banka raporda, son aylarda yükselen enflasyon ile reel faizlerin daha da baskılandığını ve cari açık genişledikçe TL'nin değer kaybettiğini kaydetti.Para politikasında bir değişiklik olmasını düşünmek için “çok az neden” gördüklerini belirten Banka, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), artan enflasyona geleneksel para politikası önlemleriyle yanıt vermedi ve bunun değişeceğine dair bir işaret de yok” ifadelerini kullandı.HSBC raporda, para politikası ile dolarizasyon arasındaki etkileşimin TL için bir risk unsuru olmaya devam edeceğini, ancak bu durumun “en azından şimdilik ana endişe kaynağı” olmadığını belirtti. Açıklamada, TL için ana makro riskin bozulmanın beklenenden “daha kötü” olduğu cari işlemler dinamikleriyle ilgili olduğu vurgulandı.Ticaret açığının rekor seviyelere yakın olduğunu ve turizm sektörünün en güçlü olduğu bir dönemde bile cari açığın daha da büyüdüğünü kaydeden Banka, “Sonbaharda mevsimlik turizm gelirlerinin daha az destekleyici hale gelmesi ve Avrupa'da durgunluk olasılığının ortaya çıkmasıyla, TL'nin daha belirgin bir zayıflama baskısı ile karşı karşıya kalabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
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hsbc, dolar, dolar/tl, enflasyon, faiz, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolarizasyon

HSBC, yıl sonu dolar tahminini yükseltti

01:32 10.08.2022 (güncellendi: 01:49 10.08.2022)
© REUTERS / Dado RuvicTL-Dolar
TL-Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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İngiltere merkezli HSBC, dolar/TL için yıl sonu tahminini 17.5’ten 19.5’e yükseltti.
9 Ağustos 2022 tarihli raporunda, Dolar/TL için yıl sonu tahminini 17.5’ten 19.5’e yükselten HSBC, 2023'ün ikinci çeyreği sonunda önceden 18.2 olan dolar/TL tahminini 21 olarak revize etti.
Bloomberg HT'nin haberine göre banka raporda, son aylarda yükselen enflasyon ile reel faizlerin daha da baskılandığını ve cari açık genişledikçe TL'nin değer kaybettiğini kaydetti.
Para politikasında bir değişiklik olmasını düşünmek için “çok az neden” gördüklerini belirten Banka, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), artan enflasyona geleneksel para politikası önlemleriyle yanıt vermedi ve bunun değişeceğine dair bir işaret de yok” ifadelerini kullandı.
HSBC raporda, para politikası ile dolarizasyon arasındaki etkileşimin TL için bir risk unsuru olmaya devam edeceğini, ancak bu durumun “en azından şimdilik ana endişe kaynağı” olmadığını belirtti. Açıklamada, TL için ana makro riskin bozulmanın beklenenden “daha kötü” olduğu cari işlemler dinamikleriyle ilgili olduğu vurgulandı.
Ticaret açığının rekor seviyelere yakın olduğunu ve turizm sektörünün en güçlü olduğu bir dönemde bile cari açığın daha da büyüdüğünü kaydeden Banka, “Sonbaharda mevsimlik turizm gelirlerinin daha az destekleyici hale gelmesi ve Avrupa'da durgunluk olasılığının ortaya çıkmasıyla, TL'nin daha belirgin bir zayıflama baskısı ile karşı karşıya kalabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
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