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İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na çağrı: Açıklamadığı takdirde suç duyurusunda bulunulacaktır
İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na çağrı: Açıklamadığı takdirde suç duyurusunda bulunulacaktır
İçişleri Bakanlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YSK'da olmayan bilgiler bizde var" sözleriyle ilgili "Kılıçdaroğlu'nun YSK’da olmayan bilgileri nasıl... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T20:02+0300
2022-08-10T20:02+0300
2022-08-10T20:11+0300
kemal kılıçdaroğlu
son dakika
yüksek seçim kurulu (ysk)
türkiye
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir duyuruda bulundu.Yapılan açıklamada "CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun; YSK’da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadeleri yer aldı.
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kemal kılıçdaroğlu, son dakika, yüksek seçim kurulu (ysk), içişleri bakanlığı
İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na çağrı: Açıklamadığı takdirde suç duyurusunda bulunulacaktır
20:02 10.08.2022 (güncellendi: 20:11 10.08.2022) Abone ol
İçişleri Bakanlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YSK'da olmayan bilgiler bizde var" sözleriyle ilgili "Kılıçdaroğlu'nun YSK’da olmayan bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir duyuruda bulundu.
Yapılan açıklamada "CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun; YSK’da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadeleri yer aldı.