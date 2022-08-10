https://tr.sputniknews.com/20220810/icislerinden-kilicdaroglu-aciklamasi-bakanligimizca-suc-duyurusunda-bulunulacaktir-1059771559.html

İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na çağrı: Açıklamadığı takdirde suç duyurusunda bulunulacaktır

İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na çağrı: Açıklamadığı takdirde suç duyurusunda bulunulacaktır

İçişleri Bakanlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YSK'da olmayan bilgiler bizde var" sözleriyle ilgili "Kılıçdaroğlu'nun YSK’da olmayan bilgileri nasıl... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T20:02+0300

2022-08-10T20:02+0300

2022-08-10T20:11+0300

kemal kılıçdaroğlu

son dakika

yüksek seçim kurulu (ysk)

türkiye

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir duyuruda bulundu.Yapılan açıklamada "CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun; YSK’da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadeleri yer aldı.

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kemal kılıçdaroğlu, son dakika, yüksek seçim kurulu (ysk), içişleri bakanlığı