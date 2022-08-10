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İGDAŞ'tan Şişli'de delinen doğalgaz borusuyla ilgili açıklama
İGDAŞ'tan Şişli'de delinen doğalgaz borusuyla ilgili açıklama
Şişli'de, alt yapı çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi ve delinmenin etkisiyle doğal gaz borusundan basınçla çıktı. İGDAŞ... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T22:26+0300
2022-08-10T22:26+0300
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İstanbul'un Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde saat 13.30'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yürütülen 'Atık Su Bakım Onarım Çalışması' sırasında, asfalt kazıma için kullanılan iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi. İGDAŞ konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul, Şişli İlçesi Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yapılan bir kazı çalışması sırasında doğalgaz çelik hattımıza hasar verilmiştir. Ekiplerimiz hemen olay yerine ulaşmış olup, doğalgaz vanalarını kapatarak hasar gören kısımdaki tamirin yapılabilmesi için öncelikle boru içindeki basınçlı gazın hızlı bir şekilde tahliyesini sağlamıştır. İGDAŞ ekipleri tarafından hasar noktasında çevre emniyeti alınmış, yol trafiğe kapatılmış, polis ve itfaiye ekiplerine haber verilmiştir. Şişli ve Kağıthane ilçelerinde toplamda 7 mahalle yapılan hızlı müdahale sonrası farklı noktalardan beslenerek abonelerimize doğal gaz arzı devam etmiş ve yaşanan durumdan abonelerimiz bu süreçte etkilenmemiştir" denildi.
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İGDAŞ'tan Şişli'de delinen doğalgaz borusuyla ilgili açıklama
22:26 10.08.2022 (güncellendi: 22:29 10.08.2022) Abone ol
Şişli'de, alt yapı çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi ve delinmenin etkisiyle doğal gaz borusundan basınçla çıktı. İGDAŞ, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, " Yapılan bir kazı çalışması sırasında doğalgaz çelik hattımıza hasar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'un Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde saat 13.30'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yürütülen 'Atık Su Bakım Onarım Çalışması' sırasında, asfalt kazıma için kullanılan iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi.
İGDAŞ konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul, Şişli İlçesi Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yapılan bir kazı çalışması sırasında doğalgaz çelik hattımıza hasar verilmiştir. Ekiplerimiz hemen olay yerine ulaşmış olup, doğalgaz vanalarını kapatarak hasar gören kısımdaki tamirin yapılabilmesi için öncelikle boru içindeki basınçlı gazın hızlı bir şekilde tahliyesini sağlamıştır. İGDAŞ ekipleri tarafından hasar noktasında çevre emniyeti alınmış, yol trafiğe kapatılmış, polis ve itfaiye ekiplerine haber verilmiştir. Şişli ve Kağıthane ilçelerinde toplamda 7 mahalle yapılan hızlı müdahale sonrası farklı noktalardan beslenerek abonelerimize doğal gaz arzı devam etmiş ve yaşanan durumdan abonelerimiz bu süreçte etkilenmemiştir" denildi.