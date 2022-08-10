Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220810/igdastan-sislide-delinen-dogalgaz-borusuyla-ilgili-aciklama-1059777641.html
İGDAŞ'tan Şişli'de delinen doğalgaz borusuyla ilgili açıklama
İGDAŞ'tan Şişli'de delinen doğalgaz borusuyla ilgili açıklama
Şişli'de, alt yapı çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi ve delinmenin etkisiyle doğal gaz borusundan basınçla çıktı. İGDAŞ... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T22:26+0300
2022-08-10T22:29+0300
türkiye
igdaş
şişli
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059777069_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_e3d34951c8376c34daf7493ed390fcae.jpg
İstanbul'un Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde saat 13.30'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yürütülen 'Atık Su Bakım Onarım Çalışması' sırasında, asfalt kazıma için kullanılan iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi. İGDAŞ konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul, Şişli İlçesi Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yapılan bir kazı çalışması sırasında doğalgaz çelik hattımıza hasar verilmiştir. Ekiplerimiz hemen olay yerine ulaşmış olup, doğalgaz vanalarını kapatarak hasar gören kısımdaki tamirin yapılabilmesi için öncelikle boru içindeki basınçlı gazın hızlı bir şekilde tahliyesini sağlamıştır. İGDAŞ ekipleri tarafından hasar noktasında çevre emniyeti alınmış, yol trafiğe kapatılmış, polis ve itfaiye ekiplerine haber verilmiştir. Şişli ve Kağıthane ilçelerinde toplamda 7 mahalle yapılan hızlı müdahale sonrası farklı noktalardan beslenerek abonelerimize doğal gaz arzı devam etmiş ve yaşanan durumdan abonelerimiz bu süreçte etkilenmemiştir" denildi.
türkiye
şişli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059777069_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c4b2f95d22ec4e20b098140f285c637e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
igdaş, şişli, doğalgaz

İGDAŞ'tan Şişli'de delinen doğalgaz borusuyla ilgili açıklama

22:26 10.08.2022 (güncellendi: 22:29 10.08.2022)
© İGDAŞ/Twitterİstanbul Şişli'de yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı
İstanbul Şişli'de yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© İGDAŞ/Twitter
Abone olTelegram
Şişli'de, alt yapı çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi ve delinmenin etkisiyle doğal gaz borusundan basınçla çıktı. İGDAŞ, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, " Yapılan bir kazı çalışması sırasında doğalgaz çelik hattımıza hasar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'un Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde saat 13.30'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yürütülen 'Atık Su Bakım Onarım Çalışması' sırasında, asfalt kazıma için kullanılan iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi.
İGDAŞ konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul, Şişli İlçesi Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yapılan bir kazı çalışması sırasında doğalgaz çelik hattımıza hasar verilmiştir. Ekiplerimiz hemen olay yerine ulaşmış olup, doğalgaz vanalarını kapatarak hasar gören kısımdaki tamirin yapılabilmesi için öncelikle boru içindeki basınçlı gazın hızlı bir şekilde tahliyesini sağlamıştır. İGDAŞ ekipleri tarafından hasar noktasında çevre emniyeti alınmış, yol trafiğe kapatılmış, polis ve itfaiye ekiplerine haber verilmiştir. Şişli ve Kağıthane ilçelerinde toplamda 7 mahalle yapılan hızlı müdahale sonrası farklı noktalardan beslenerek abonelerimize doğal gaz arzı devam etmiş ve yaşanan durumdan abonelerimiz bu süreçte etkilenmemiştir" denildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала