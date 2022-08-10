https://tr.sputniknews.com/20220810/iletisim-baskani-altun-unutulmamalidir-ki-dijital-terorizm-de-bir-milli-guvenlik-meselesidir-1059764136.html

İletişim Başkanı Altun: Unutulmamalıdır ki dijital terörizm de bir milli güvenlik meselesidir

İletişim Başkanı Altun: Unutulmamalıdır ki dijital terörizm de bir milli güvenlik meselesidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Unutulmamalıdır ki dijital terörizm de bir milli güvenlik meselesidir. İletişim alanında da biz milli... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T16:41+0300

2022-08-10T16:41+0300

2022-08-10T16:41+0300

politika

fahrettin altun

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

dijital

medya

türkiye

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Altun, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen, Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yaptı.Medyanın, bilginin üretildiği, çoğaltıldığı ve yayıldığı bir alan olduğunu belirten Altun, şunları söyledi:Yaşanılan bilgi çağının, dijitalleşmeyle birlikte yerleşik birçok anlayışın ve geleneksel disiplinlerin sınırlarını aşacak nitelikte gelişmeleri de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Altun, şöyle konuştu:'Dijital tehditlerle etkin ve kararlı bir mücadele yürütüyoruz'Fahrettin Altun, dünya genelinde 2022'nin ilk üç ayında toplam 6 milyon 137 bin 330 siber saldırının tespit edildiğini belirterek bu alanın ne kadar önemli olduğunu kendilerine bir kez daha hatırlattığını dile getirdi. Siber saldırıların yalnızca insanları değil, aynı zamanda internet bağlantısı olan tüm nesneleri de hedef alabildiğinin altını çizen Altun, şu ifadeleri kullandı:Fahrettin Altun, Türkiye'nin anavatan, mavi vatan ve gök vatanda olduğu gibi siber vatanda da mevcut ve muhtemel bütün tehditlere karşı siber savunma kapasitesini güçlendirdiğini ve günden güne daha da geliştirdiğini vurguladı. Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde, her geçen gün niteliği değişen teknik ve siber tehditler karşısında etkin bir mücadele yürütüldüğünü kaydeden Altun, şöyle devam etti:'İnternet erişim oranı yüzde 94,5 düzeyinde'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 20 yılda bütün alanlarda olduğu gibi iletişim ve bilgi teknolojilerinin altyapısını da güçlendirdiğini ve muazzam bir gelişme gerçekleştirdiğini dile getirerek şu bilgileri paylaştı:'Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, yalan terörünü etkisiz hale getirmek için gayret gösterecek'Dijital dünyada ortaya çıkabilecek terörizm ve benzeri suçlara karşı tedbir almanın devlet için bir tercih ya da toplumu kontrol etme mekanizması olmadığını ifade eden Altun, bu tedbirlerin, devletin vatandaşlarına karşı bir sorumluluğu olduğunu kaydetti. Fahrettin Altun, şöyle konuştu:'Yeni medyayı daha güvenli bir hale getirmek lüks değil, mecburiyet'İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin dünya üzerinde en fazla dezenformasyona maruz kalan ülke olduğunun birçok araştırmada ortaya konulduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:'Sosyal medya şirketlerinin değil kamunun çıkarını esas almamız önemli'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, PKK/YPG ve FETÖ gibi terör örgütlerinin sadece fiziki saldırılarıyla değil dezenformatif saldırılarıyla da hedef alındığını ve alınmaya devam ettiğini belirtti.Terör örgütlerine müzahir hesapların, sosyal medya platformlarında sistematik olarak Türkiye aleyhine dezenformatif paylaşımlar yaparak yerli ve yabancı kamuoyunu Türkiye'ye karşı mobilize etmeye çalıştığını anlatan Altun, "Ayrıca, terör örgütleri yeni medyayı propaganda, endoktrinasyon, haberleşme, sempatizan ve militan devşirme, eğitim, operasyonel kontrol ve sözde komuta amacıyla da kullanıyor." dedi.Teröristlerin kendilerinin, saldırılarının ve mesajlarının medyatikliğine büyük önem verdiklerine işaret eden Fahrettin Altun, sosyal medya platformlarının ve yeni medya mecralarının, terör örgütlerine, terörizme bu zemini sağlamaması gerektiğini vurguladı. Fahrettin Altun, şunları söyledi:'Muhalefet siyasetçilerinin kendilerini sorgulamaları gerekir'Her devletin dijital dünyadaki tehditlere karşı gerekli savunma ve önleme mekanizmalarını hayata geçirmesi gerektiğini vurgulayan Altun, sözlerine şöyle devam etti:İletişim Başkanı Altun'a, konuşmasının ardından, UMED Başkanı Aslan Değirmenci tarafından çini tabak armağan edildi.

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fahrettin altun, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dijital, medya, türkiye