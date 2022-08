İletişim Başkanı Altun: Unutulmamalıdır ki dijital terörizm de bir milli güvenlik meselesidir

"Bu alan bundan çok değil, on yıl öncesine göre önemli değişimler yaşadı. Medya kültürümüz son on yılda dramatik şekilde değişti. Teknolojinin, dijitalleşmenin gelişmesiyle, toplumsallaşmasıyla birlikte de kendi özerk alanlarını yaratmayı başardı. Sosyal medyanın her unsurunu içerisinde barındıran bu yeni düzeni 'yeni medya' olarak kavramsallaştırıyoruz. Bu yeni düzenin içinde olmak ya da olmamak, dijital imkanları etkin kullanmak ya da kullanmamak, bireylerin, toplumların ve ülkelerin bugününü ve yarınını şekillendiren, dönüştüren bir etkiye sahip."