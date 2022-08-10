https://tr.sputniknews.com/20220810/insaat-maliyet-endeksi-yillik-yuzde-10687-artti-1059744178.html

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 106.87 arttı

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 106.87 arttı

İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3,47, yıllık bazda yüzde 106,87 artış kaydetti. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T11:42+0300

2022-08-10T11:42+0300

2022-08-10T11:42+0300

ekonomi

türkiye

inşaat

maliyet

ekonomi

tüik

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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, endeks haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,47, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,87 yükseldi.Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,16, işçilik endeksi yüzde 0,72 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 130,59, işçilik endeksi yüzde 45,67 artış gösterdi.Bina inşaatı maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,58, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 101,79 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,08, işçilik endeksi yüzde 0,68 arttı.Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,22, işçilik endeksi yüzde 45,38 artış kaydetti.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,27 yükseldi. Mayıs ayına kıyasla malzeme endeksi yüzde 7,51, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Haziranda geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 151,73, işçilik endeksinde yüzde 46,77 artış gerçekleşti.

https://tr.sputniknews.com/20220803/tuik-yillik-enflasyon-temmuzda-yuzde-7960a-yukseldi-1059442998.html

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türkiye, inşaat, maliyet, ekonomi, tüik