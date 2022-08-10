https://tr.sputniknews.com/20220810/irakli-oyuncu-sisman-kadinlara-ornek-olarak-fotografini-kullanan-the-economiste-dava-acacak-1059724891.html
Iraklı oyuncu, ‘şişman’ kadınlara örnek olarak fotoğrafını kullanan The Economist'e dava açacak
Iraklı oyuncu, ‘şişman’ kadınlara örnek olarak fotoğrafını kullanan The Economist'e dava açacak
Irak’ta deneyimli oyuncu ve talk-show sunucusu İnas Talib, fotoğrafını Arap dünyasındaki "şişman" kadınlara örnek olarak kullanan The Economist dergisine dava... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T00:10+0300
2022-08-10T00:10+0300
2022-08-10T00:13+0300
dünya
arap
şişman
irak
kadın
kilo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059724576_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_fc78d3caefaa646055b4f5f2aeec4372.jpg
Londra merkezli The Economist dergisi, 28 Temmuz’da Arap dünyasında kadınların erkeklerden neden daha şişman olduklarına ilişkin bir haber yayımlandı.‘Arap dünyasında kadınlar neden erkeklerden daha şişman’ başlıklı kadınların egzersiz ve açık alanlara erişimlerini engelleyen kültürel kısıtlamalar, fazla kilolar için sebep gösterildi. Haberde, oyuncu ve talk-show sunucusu İnas Talib’in Irak'ın yıllık kültürel Babylon Festivali'nde çektirdiği bir fotoğraf kullanıldı.New Lines'e konuşan Talib, dergiye dava açmaya hazırlandığını belirterek, “The Economist'e, haber kapağı için yasal işlem başlatmaya karar verdim. Bu olayın bana verdiği duygusal, ruhsal ve toplumsal zararın tazmin edilmesini talep ediyorum. Hukuk ekibimle beraber sonraki adımları hazırlıyoruz” dedi.Haberin tüm Arap kadınlarına hakaret gibi geldiğini anlatan Talib, sağlıklı olduğunu ve görünüşünden memnun olduğunu vurgulayarak, “İzleyiciler beni yıllardır seviyor. Uluslararası bir yayın organının tüm başarılarımın hiçbir anlamı yokmuş gibi beni yaftalamasını görmek hayal kırıklığı yarattı" diye konuştu.Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi olan Talib'in Iraklılar arasındaki popülaritesinden haberdar olup olmadığı bilinmiyor.16 yaşında oyunculuğu başlayan 42 yaşındaki Talib, 1996’dan 2002'ye kadar yayınlanan neredeyse tüm Iraklı dizilerinin ana karakterlerinden biriydi.Birçok Iraklı sanatçının aksine hiçbir siyasi veya dini tartışmalara taraf olmayan iki genç kızın annesi Talib, Arap Show dünyasında yayın hale gelen estetik ameliyatlarına yanaşmayıp neredeyse hiç görünüşünü değiştirmedi.
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059724576_0:0:2000:1501_1920x0_80_0_0_361d8c5d4c8f36a79b605c1b9adfe76b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arap, şişman, irak, kadın, kilo
Iraklı oyuncu, ‘şişman’ kadınlara örnek olarak fotoğrafını kullanan The Economist'e dava açacak
00:10 10.08.2022 (güncellendi: 00:13 10.08.2022) Abone ol
Irak’ta deneyimli oyuncu ve talk-show sunucusu İnas Talib, fotoğrafını Arap dünyasındaki "şişman" kadınlara örnek olarak kullanan The Economist dergisine dava açmaya hazırlanıyor.
Londra merkezli The Economist dergisi, 28 Temmuz’da Arap dünyasında kadınların erkeklerden neden daha şişman olduklarına ilişkin bir haber yayımlandı.
‘Arap dünyasında kadınlar neden erkeklerden daha şişman’ başlıklı kadınların egzersiz ve açık alanlara erişimlerini engelleyen kültürel kısıtlamalar, fazla kilolar için sebep gösterildi. Haberde, oyuncu ve talk-show sunucusu İnas Talib’in Irak'ın yıllık kültürel Babylon Festivali'nde çektirdiği bir fotoğraf kullanıldı.
New Lines'e konuşan Talib, dergiye dava açmaya hazırlandığını belirterek, “The Economist'e, haber kapağı için yasal işlem başlatmaya karar verdim. Bu olayın bana verdiği duygusal, ruhsal ve toplumsal zararın tazmin edilmesini talep ediyorum. Hukuk ekibimle beraber sonraki adımları hazırlıyoruz” dedi.
Haberin tüm Arap kadınlarına hakaret gibi geldiğini anlatan Talib, sağlıklı olduğunu ve görünüşünden memnun olduğunu vurgulayarak, “İzleyiciler beni yıllardır seviyor. Uluslararası bir yayın organının tüm başarılarımın hiçbir anlamı yokmuş gibi beni yaftalamasını görmek hayal kırıklığı yarattı" diye konuştu.
Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi olan Talib'in Iraklılar arasındaki popülaritesinden haberdar olup olmadığı bilinmiyor.
16 yaşında oyunculuğu başlayan 42 yaşındaki Talib, 1996’dan 2002'ye kadar yayınlanan neredeyse tüm Iraklı dizilerinin ana karakterlerinden biriydi.
Birçok Iraklı sanatçının aksine hiçbir siyasi veya dini tartışmalara taraf olmayan iki genç kızın annesi Talib, Arap Show dünyasında yayın hale gelen estetik ameliyatlarına yanaşmayıp neredeyse hiç görünüşünü değiştirmedi.