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İspanya'da maymun çiçeği vaka sayısı 5 bini geçti
İspanya'da maymun çiçeği vaka sayısı 5 bini geçti
İspanya, maymun çiçeği vaka sayılarında dünyada ABD'nin ardından ikinci ve Avrupa'da ilk sırada bulunuyor. Ülkede tespit edilen maymun çiçeği vakaları 5 bin... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T23:00+0300
2022-08-10T23:00+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
ispanya
vaka
vaka sayısı
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İspanya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (CCAES) tarafından verilen bilgilere göre, son 5 günde 220 artışla maymun çiçeği görülenlerinin sayısı 5 bin 162'ye ulaştı.Şimdiye kadar iki kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği İspanya, maymun çiçeği vaka sayılarında dünyada ABD'nin ardından ikinci ve Avrupa'da ilk sırada bulunuyor.Vakaların en yoğun olduğu yer MadridCCAES, genel nüfus oranına göre maymun çiçeğinin İspanya'da bulaşma oranının düşük olmasına rağmen cinsel ilişkiyle bulaşma riskinin yüksek olduğu ve belirsizliğin devam ettiği uyarısında bulundu.Ülkede maymun çiçeği vakalarının en yoğun görüldüğü kent 2 bin 94 vakayla Madrid 2 bin 94 oldu.Başkent Madrid'de temmuz ortasından bu yana 1504 kişiye maymun çiçeği aşısı yapılırken, bu sayının artırılması için yeni aşılar talep ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220810/brezilyada-maymun-cicegi-vakalari-nedeniyle-maymunlara-saldirilar-artiyor--1059742955.html
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maymun çiçeği virüsü, ispanya, vaka, vaka sayısı

İspanya'da maymun çiçeği vaka sayısı 5 bini geçti

23:00 10.08.2022
© Flickrmaymun çiçeği (monkeypox)
maymun çiçeği (monkeypox) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© Flickr
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İspanya, maymun çiçeği vaka sayılarında dünyada ABD'nin ardından ikinci ve Avrupa'da ilk sırada bulunuyor. Ülkede tespit edilen maymun çiçeği vakaları 5 bin 162'ye çıktı.
İspanya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (CCAES) tarafından verilen bilgilere göre, son 5 günde 220 artışla maymun çiçeği görülenlerinin sayısı 5 bin 162'ye ulaştı.
Şimdiye kadar iki kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği İspanya, maymun çiçeği vaka sayılarında dünyada ABD'nin ardından ikinci ve Avrupa'da ilk sırada bulunuyor.

Vakaların en yoğun olduğu yer Madrid

CCAES, genel nüfus oranına göre maymun çiçeğinin İspanya'da bulaşma oranının düşük olmasına rağmen cinsel ilişkiyle bulaşma riskinin yüksek olduğu ve belirsizliğin devam ettiği uyarısında bulundu.
Ülkede maymun çiçeği vakalarının en yoğun görüldüğü kent 2 bin 94 vakayla Madrid 2 bin 94 oldu.
Başkent Madrid'de temmuz ortasından bu yana 1504 kişiye maymun çiçeği aşısı yapılırken, bu sayının artırılması için yeni aşılar talep ediliyor.
Maymun - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
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