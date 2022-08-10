https://tr.sputniknews.com/20220810/istanbul-ucak-yolcusu-trafiginde-en-iyi-performans-gosteren-sehir-oldu-1059752185.html

İstanbul, uçak yolcusu trafiğinde en iyi performans gösteren şehir oldu

İstanbul, uçak yolcusu trafiğinde en iyi performans gösteren şehir oldu

İstanbul, Şehir Destinasyonları Birliği'nin (City Destination Alliance- CityDNA) 2022 yılı 2'nci çeyrek raporuna göre, uçak yolcusu trafiğinde salgın hasarına... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T13:54+0300

2022-08-10T13:54+0300

2022-08-10T13:55+0300

yaşam

istanbul

yolcu

havalimanı

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İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, CityDNA, Kovid-19 salgını sonrası 2022 yılı nisan-haziran döneminde hava yolu seyahatinde en iyi performans gösteren Avrupa şehirlerini yayınladı. Buna göre, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nun (ICVB) da üyesi olduğu uluslararası CityDNA, İstanbul'u 117 Avrupa şehri içinde hava yolu seyahatlerinde "pandemi hasarını giderme konusunda en iyi performans gösteren şehir" olarak ilan etti.Hava Yolcularının Trafik Barometresi adlı raporda, 2019 ve 2022 yıllarının 2'nci çeyrek dönemleri karşılaştırıldı. Buna göre, hava yolu seyahatleri, 2022’de, 2019'un 2'nci çeyreğine kıyasla Londra'da yüzde 28, Paris'te yüzde 30 gerilerken, en düşük oranlı kayıp yüzde 3 ile İstanbul'da gerçekleşti. Böylece salgın hasarını gidermede en iyi performans gösteren Avrupa şehri İstanbul oldu. Aynı dönemde global hava yolu seyahatlerindeki toplam kayıp ise yüzde 44 olarak gerçekleşti.İstanbul, 18'inci CityDNA Kıyaslama Raporu'nda da (CityDNA Benchmarking Report) otellerde uluslararası geceleme süresine göre 117 Avrupa kenti içinde Londra’dan sonra 2’nci sırada yer aldı.2021 yılında İstanbul'daki otellerde toplam geceleme sayısı 13 milyonu geçti. İstanbul aynı raporda yer alan, son 5 yıla ait ortalama yıllık uluslararası geceleme büyümesi sıralamasında ise hem tüm rakiplerini geride bırakarak, hem de büyüme oranları ekside yer alan diğer şehirlere kıyasla yüzde 3,3 artış göstererek, tüm Avrupa’da ilk sıraya yerleşti.Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'un turizmde salgın hasarını geride bırakmaya başladığına yönelik işaretlerin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Uçak yolculuğu, otel geceleme süresi gibi İstanbul'u Avrupa'nın diğer kentlerinden pozitif ayrıştıran güzel haberler alıyoruz. İstanbul hava yolu seyahatlerinde Londra ve Paris'ten sonra 3'üncü, uluslararası gecelemede ise 2’nci sırada. İstanbul, pandemi hasarını geri alma konusunda ise Londra ve Paris'ten de hızlı ilerliyor. İstanbul net biçimde ayrışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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istanbul, yolcu, havalimanı