https://tr.sputniknews.com/20220810/istanbulda-ak-partili-belediyelerdeki-iscilere-yuzde-80-zam-1059747018.html

İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam

İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediye başkanlarıyla yaptıkları toplantı neticesinde, 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere işçilere yüzde... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T12:38+0300

2022-08-10T12:38+0300

2022-08-10T12:38+0300

ekonomi

istanbul

belediye

işçi

maaş

zam

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediyelerde çalışan işçilerin geciken toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanacak mağduriyetlerini gidermek amacıyla belediye başkanlarıyla yaptıkları toplantı neticesinde, Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikasının (MİKSEN) teklifi doğrultusunda 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere işçilere yüzde 80 oranında zam yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı."Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığında basın açıklaması yapan Kabaktepe, 'geleceğin Türkiyesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulacağına dair inançlarını vatandaşlarla paylaşacaklarını' belirterek, "AK Parti hizmet ve eserde, belediyecilikte, hükümet olarak yaptığımız hizmetlerde bir markadır. Bunu hep beraber inşallah daha yukarıya taşıyacağız. 'Aldatma üstadı'na hakikatle inşallah gereken dersi vereceğiz. Her gün yeni birtakım algı yalanları üreterek insanlarımızın zihinlerini ve bakışlarını gerçek dışı hadiselere yöneltmek isteyen aldatma ustacılığının meslek olmasını engelleyeceğiz." dedi.Belediyelerde toplu sözleşme iş görüşmelerinin devam ettiğini, işçilerin geciken toplu sözleşme zammı nedeniyle mağdur olmaması için çalışma yaptıklarını aktaran Kabaktepe, şunları kaydetti:Zammın açıklandığı salonda birçok belediye başkanı ve personeli de hazır bulundu.Açıklamanın ardından Kabaktepe ve belediye başkanları esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220719/ak-partili-turan-memur-ve-isci-zamlarini-artirmayi-gorev-bildik--1058859867.html

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istanbul, belediye, işçi, maaş, zam