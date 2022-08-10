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İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam
İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediye başkanlarıyla yaptıkları toplantı neticesinde, 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere işçilere yüzde... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T12:38+0300
2022-08-10T12:38+0300
ekonomi
istanbul
belediye
işçi
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zam
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediyelerde çalışan işçilerin geciken toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanacak mağduriyetlerini gidermek amacıyla belediye başkanlarıyla yaptıkları toplantı neticesinde, Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikasının (MİKSEN) teklifi doğrultusunda 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere işçilere yüzde 80 oranında zam yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı."Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığında basın açıklaması yapan Kabaktepe, 'geleceğin Türkiyesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulacağına dair inançlarını vatandaşlarla paylaşacaklarını' belirterek, "AK Parti hizmet ve eserde, belediyecilikte, hükümet olarak yaptığımız hizmetlerde bir markadır. Bunu hep beraber inşallah daha yukarıya taşıyacağız. 'Aldatma üstadı'na hakikatle inşallah gereken dersi vereceğiz. Her gün yeni birtakım algı yalanları üreterek insanlarımızın zihinlerini ve bakışlarını gerçek dışı hadiselere yöneltmek isteyen aldatma ustacılığının meslek olmasını engelleyeceğiz." dedi.Belediyelerde toplu sözleşme iş görüşmelerinin devam ettiğini, işçilerin geciken toplu sözleşme zammı nedeniyle mağdur olmaması için çalışma yaptıklarını aktaran Kabaktepe, şunları kaydetti:Zammın açıklandığı salonda birçok belediye başkanı ve personeli de hazır bulundu.Açıklamanın ardından Kabaktepe ve belediye başkanları esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220719/ak-partili-turan-memur-ve-isci-zamlarini-artirmayi-gorev-bildik--1058859867.html
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istanbul, belediye, işçi, maaş, zam

İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam

12:38 10.08.2022
© AATürk Lirası, para
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediye başkanlarıyla yaptıkları toplantı neticesinde, 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere işçilere yüzde 80 oranında zam yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediyelerde çalışan işçilerin geciken toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanacak mağduriyetlerini gidermek amacıyla belediye başkanlarıyla yaptıkları toplantı neticesinde, Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikasının (MİKSEN) teklifi doğrultusunda 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere işçilere yüzde 80 oranında zam yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
"Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığında basın açıklaması yapan Kabaktepe, 'geleceğin Türkiyesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulacağına dair inançlarını vatandaşlarla paylaşacaklarını' belirterek, "AK Parti hizmet ve eserde, belediyecilikte, hükümet olarak yaptığımız hizmetlerde bir markadır. Bunu hep beraber inşallah daha yukarıya taşıyacağız. 'Aldatma üstadı'na hakikatle inşallah gereken dersi vereceğiz. Her gün yeni birtakım algı yalanları üreterek insanlarımızın zihinlerini ve bakışlarını gerçek dışı hadiselere yöneltmek isteyen aldatma ustacılığının meslek olmasını engelleyeceğiz." dedi.
Belediyelerde toplu sözleşme iş görüşmelerinin devam ettiğini, işçilerin geciken toplu sözleşme zammı nedeniyle mağdur olmaması için çalışma yaptıklarını aktaran Kabaktepe, şunları kaydetti:
"Hizmet-İş ve Öz Güven Sen ile Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası arasında yürütülen İstanbul AK Partili ilçe belediyelerimizdeki toplu iş sözleşmelerinde henüz uzlaşı sağlanamamasına rağmen iş yerlerimizde çalışan işçi kardeşlerimizin geciken toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanacak mağduriyetlerini gidermek amacıyla belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantı neticesinde, MİKSEN'in teklifi doğrultusunda belediye şirketlerimizde çalışan işçilerin 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere 30.06.2022'deki ücretlerine şirketlerimizin yönetim kurulu kararıyla yüzde 80 oranında zam yapılması kararlaştırıldı."
Zammın açıklandığı salonda birçok belediye başkanı ve personeli de hazır bulundu.
Açıklamanın ardından Kabaktepe ve belediye başkanları esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Kordon Boyu'ndaki Öğretmen Evi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
POLİTİKA
AK Partili Turan: Memur ve işçi zamlarını artırmayı görev bildik
19 Temmuz, 02:27
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