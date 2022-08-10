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Katar Emiri Al Sani ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki son durumu görüştü
Katar Emiri Al Sani ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki son durumu görüştü
DOHA (AA) - Katar Emiri Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile üç gün süren İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'deki son durumu değerlendirdi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T01:57+0300
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dünya
israil
filistin
gazze
abdülffetah sisi
görüşme
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Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi telefonda görüştü.Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirme yolları ile başta Gazze'deki son gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve ateşkesİsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle 5 Ağustos Cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedefleri vurmuştu.Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.Taraflar arasında varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220809/misir-cumhurbaskani-sisi-ile-israil-basbakani-lapid-gazzedeki-ateskesi-gorustu-1059683183.html
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israil, filistin, gazze, abdülffetah sisi, görüşme, şeyh temim bin hamed al sani

Katar Emiri Al Sani ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki son durumu görüştü

01:57 10.08.2022
© Mısır CumhurbaşkanlığıKatar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Uluslararası Kahire Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Uluslararası Kahire Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© Mısır Cumhurbaşkanlığı
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DOHA (AA) - Katar Emiri Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile üç gün süren İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'deki son durumu değerlendirdi.
Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi telefonda görüştü.
Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirme yolları ile başta Gazze'deki son gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve ateşkes

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle 5 Ağustos Cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedefleri vurmuştu.
Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.
Taraflar arasında varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
DÜNYA
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile İsrail Başbakanı Lapid, Gazze’deki ateşkesi görüştü
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