https://tr.sputniknews.com/20220810/katar-emiri-al-sani-ile-misir-cumhurbaskani-sisi-gazzedeki-son-durumu-gorustu-1059732344.html

Katar Emiri Al Sani ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki son durumu görüştü

Katar Emiri Al Sani ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki son durumu görüştü

DOHA (AA) - Katar Emiri Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile üç gün süren İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'deki son durumu değerlendirdi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T01:57+0300

2022-08-10T01:57+0300

2022-08-10T01:57+0300

dünya

israil

filistin

gazze

abdülffetah sisi

görüşme

şeyh temim bin hamed al sani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057909264_0:199:2001:1324_1920x0_80_0_0_5ea2600e35e5e555efa7be66e166c127.jpg

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi telefonda görüştü.Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirme yolları ile başta Gazze'deki son gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve ateşkesİsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle 5 Ağustos Cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedefleri vurmuştu.Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.Taraflar arasında varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220809/misir-cumhurbaskani-sisi-ile-israil-basbakani-lapid-gazzedeki-ateskesi-gorustu-1059683183.html

israil

filistin

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, filistin, gazze, abdülffetah sisi, görüşme, şeyh temim bin hamed al sani