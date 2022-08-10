https://tr.sputniknews.com/20220810/katardaki-2022-dunya-kupasi-planlanandan-bir-gun-once-baslayacak-1059745682.html
Katar'daki 2022 Dünya Kupası, planlanandan bir gün önce başlayacak
Katar'daki 2022 Dünya Kupası, planlanandan bir gün önce başlayacak
2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'ın ilk maçı oynama talebi üzerine FIFA'nın şampiyonayı 21 Kasım yerine 20 Kasım'da başlatma kararı aldığı... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T12:26+0300
2022-08-10T12:26+0300
2022-08-10T12:37+0300
spor
2022 dünya kupası
2022 fifa dünya kupası
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Daha önce belirlenen plan dahilinde Senegal ile Hollanda arasında 21 Kasım'da oynanacak maç ile başlaması planlanan 2022 Dünya Kupası, ev sahibi Katar'ın ilk maçı oynama talebi nedeniyle 20 Kasım'da başlayacak. Böylelikle Katar'ın Ekvador ile 20 Kasım'da karşı karşıya geleceği maç, 2022 Dünya Kupası'nın ilk karşılaşması olacak.Kararın FIFA Konseyi tarafından da onaylanması bekleniyor.2006'dan bu yana Dünya Kupası şampiyonası genellikle ev sahibi ülkenin oynadığı maçla başlıyor. Ancak kuzey yarımkürede kış aylarında gerçekleşecek ilk Dünya Kupası şampiyonası olması gibi pek çok tartışmalı konuyla gündeme gelen 2022 Katar Dünya Kupası'nda bu geleneğin uygulanmaması bekleniyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220524/fifa-baskani-infantino-katar-2022-dunyanin-biraz-daha-iyi-hissetmesine-katkida-bulunacak-1056629917.html
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2022 dünya kupası, 2022 fifa dünya kupası
Katar'daki 2022 Dünya Kupası, planlanandan bir gün önce başlayacak
12:26 10.08.2022 (güncellendi: 12:37 10.08.2022) Abone ol
2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'ın ilk maçı oynama talebi üzerine FIFA'nın şampiyonayı 21 Kasım yerine 20 Kasım'da başlatma kararı aldığı ileri sürüldü.
Daha önce belirlenen plan dahilinde Senegal ile Hollanda arasında 21 Kasım'da oynanacak maç ile başlaması planlanan 2022 Dünya Kupası, ev sahibi Katar'ın ilk maçı oynama talebi nedeniyle 20 Kasım'da başlayacak.
Böylelikle Katar'ın Ekvador ile 20 Kasım'da karşı karşıya geleceği maç, 2022 Dünya Kupası'nın ilk karşılaşması olacak.
Kararın FIFA Konseyi tarafından da onaylanması bekleniyor.
2006'dan bu yana Dünya Kupası şampiyonası genellikle ev sahibi ülkenin oynadığı maçla başlıyor.
Ancak kuzey yarımkürede kış aylarında gerçekleşecek ilk Dünya Kupası şampiyonası olması gibi pek çok tartışmalı konuyla gündeme gelen 2022 Katar Dünya Kupası'nda bu geleneğin uygulanmaması bekleniyordu.