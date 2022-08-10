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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220810/kazakistan-ukraynaya-saglanmasi-amaciyla-ingiltereye-silah-satisi-yaptigi-iddiasini-yalanladi-1059767622.html
Kazakistan, Ukrayna’ya sağlanması amacıyla İngiltere’ye silah satışı yaptığı iddiasını yalanladı
Kazakistan, Ukrayna’ya sağlanması amacıyla İngiltere’ye silah satışı yaptığı iddiasını yalanladı
Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, Ukrayna’ya sağlanması amacıyla İngiltere’ye silah satışı yaptığı iddiasını yalanladı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T19:18+0300
2022-08-10T19:18+0300
ukrayna krizi
kazakistan
ingiltere
silah
satış
silah satışı
iddia
yalanlama
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Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı’nın açıklamasında, ülkede faaliyet gösteren silah ihracat şirketi Tehnoeksport’un, 2021’de ve 2022’in geride kalan dönem içinde silah, mühimmat ve askeri teçhizat ihracat izni için başvuruda bulunmadığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca bakanlığın, İngiltere’ye özellikle D-20 obüsleri için 122 mm ve D-30 obüsleri için 152 mm mermiler, BM-21 Grad çok namlulu roketatarlar için roketler, BTR-4, BTR-82A veya daha hafif zırhlı piyade taşıyıcılar ve havan topları ile Konkurs tanksavar sistemler için 120 mm kalibreli mermi olmak üzere hiçbir silah, mühimmat ve askeri teçhizat ihracatı için izin vermediği vurgulandı.'Üçüncü ülkelere devir izni vermedik'Tüm silah ve mühimmat ihracatlarının sadece ithalatçı ülkenin, Kazakistan’ın onayı olmadan bu silah ve mühimmatı üçüncü ülkelere devretmeyeceğine dair taahhütte bulunması şartıyla gerçekleştirilebildiğini kaydeden Bakanlık, “Söz konusu silah ve mühimmat için üçüncü ülkelere devir izni vermedik” diye ekledi.Daha önce bazı Telegram kanalları, İngiltere’nin Kazakistan’dan silah satın alarak Ukrayna’ya gönderdiğini iddia etmişti. Alım satım işlemlerinin Tehnoeksport şirketi tarafından gerçekleştirildiği, toplam maliyeti 46 milyon dolar olan kontratın 16 Haziran 2022 tarihinde imzaladığı öne sürülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220808/pentagon-abd-ukraynaya-1-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-acikladi-1059673633.html
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kazakistan, ingiltere, silah, satış, silah satışı, iddia, yalanlama

Kazakistan, Ukrayna’ya sağlanması amacıyla İngiltere’ye silah satışı yaptığı iddiasını yalanladı

19:18 10.08.2022
© REUTERS / Carlos BarriaUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© REUTERS / Carlos Barria
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Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, Ukrayna’ya sağlanması amacıyla İngiltere’ye silah satışı yaptığı iddiasını yalanladı.
Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı’nın açıklamasında, ülkede faaliyet gösteren silah ihracat şirketi Tehnoeksport’un, 2021’de ve 2022’in geride kalan dönem içinde silah, mühimmat ve askeri teçhizat ihracat izni için başvuruda bulunmadığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca bakanlığın, İngiltere’ye özellikle D-20 obüsleri için 122 mm ve D-30 obüsleri için 152 mm mermiler, BM-21 Grad çok namlulu roketatarlar için roketler, BTR-4, BTR-82A veya daha hafif zırhlı piyade taşıyıcılar ve havan topları ile Konkurs tanksavar sistemler için 120 mm kalibreli mermi olmak üzere hiçbir silah, mühimmat ve askeri teçhizat ihracatı için izin vermediği vurgulandı.

'Üçüncü ülkelere devir izni vermedik'

Tüm silah ve mühimmat ihracatlarının sadece ithalatçı ülkenin, Kazakistan’ın onayı olmadan bu silah ve mühimmatı üçüncü ülkelere devretmeyeceğine dair taahhütte bulunması şartıyla gerçekleştirilebildiğini kaydeden Bakanlık, “Söz konusu silah ve mühimmat için üçüncü ülkelere devir izni vermedik” diye ekledi.
Daha önce bazı Telegram kanalları, İngiltere’nin Kazakistan’dan silah satın alarak Ukrayna’ya gönderdiğini iddia etmişti. Alım satım işlemlerinin Tehnoeksport şirketi tarafından gerçekleştirildiği, toplam maliyeti 46 milyon dolar olan kontratın 16 Haziran 2022 tarihinde imzaladığı öne sürülmüştü.
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