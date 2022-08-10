https://tr.sputniknews.com/20220810/kommersant-novatek-arctic-lng-2-projesi-icin-turkiyeden-yuzer-elektrik-santrali-siparis-edecek--1059752638.html

Kommersant: Novatek, Arctic LNG 2 projesi için Türkiye'den yüzer elektrik santrali sipariş edecek

Kommersant: Novatek, Arctic LNG 2 projesi için Türkiye'den yüzer elektrik santrali sipariş edecek

Rus Novatek şirketinin Arctic LNG 2 projesinin birinci hattına enerji temini için Türk Karpowership firmasından yüzer termik elektrik santrali sipariş edeceği... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T14:05+0300

2022-08-10T14:05+0300

2022-08-10T14:05+0300

ekonomi

novatek

lng

türkiye

termik santral

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1049202634_0:67:1200:742_1920x0_80_0_0_f9d5ca8fd5a8f37a01aa828a9d580e06.jpg

Kommersant'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Amerikan Baker Hughes şirketinin yaptırımlar nedeniyle gaz sıvılaştırma ve hatlara elektrik temini için gereken gaz türbinlerini sağlamayı reddetmesi Novatek şirketinin rotasını Türkiye'ye çevirmesine yol açtı. Novatek, ABD tarafının kararı sonrası ortaya çıkan bu sorunu çözmek için Türk Karpowership şirketinden 300-400 MW kapasiteli yüzer termik elektrik santrali sipariş etmeye karar verdi. Karpowership'in yüzer santrali ne zaman tedarik edeceğinin henüz belli olmadığını söyleyen kaynaklar, bu yöntemin ikinci ve üçüncü hatlar için de uygulanmasının muhtemel olduğunu kaydetti. Karadeniz Holding bünyesindeki Karpowership, dünyanın en büyük yüzer elektrik santrali operatörlerinden biri konumunda yer alıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

novatek, lng, türkiye, termik santral