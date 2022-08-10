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https://tr.sputniknews.com/20220810/kommersant-novatek-arctic-lng-2-projesi-icin-turkiyeden-yuzer-elektrik-santrali-siparis-edecek--1059752638.html
Kommersant: Novatek, Arctic LNG 2 projesi için Türkiye'den yüzer elektrik santrali sipariş edecek
Kommersant: Novatek, Arctic LNG 2 projesi için Türkiye'den yüzer elektrik santrali sipariş edecek
Rus Novatek şirketinin Arctic LNG 2 projesinin birinci hattına enerji temini için Türk Karpowership firmasından yüzer termik elektrik santrali sipariş edeceği... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T14:05+0300
2022-08-10T14:05+0300
ekonomi
novatek
lng
türkiye
termik santral
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Kommersant'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Amerikan Baker Hughes şirketinin yaptırımlar nedeniyle gaz sıvılaştırma ve hatlara elektrik temini için gereken gaz türbinlerini sağlamayı reddetmesi Novatek şirketinin rotasını Türkiye'ye çevirmesine yol açtı. Novatek, ABD tarafının kararı sonrası ortaya çıkan bu sorunu çözmek için Türk Karpowership şirketinden 300-400 MW kapasiteli yüzer termik elektrik santrali sipariş etmeye karar verdi. Karpowership'in yüzer santrali ne zaman tedarik edeceğinin henüz belli olmadığını söyleyen kaynaklar, bu yöntemin ikinci ve üçüncü hatlar için de uygulanmasının muhtemel olduğunu kaydetti. Karadeniz Holding bünyesindeki Karpowership, dünyanın en büyük yüzer elektrik santrali operatörlerinden biri konumunda yer alıyor.
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novatek, lng, türkiye, termik santral

Kommersant: Novatek, Arctic LNG 2 projesi için Türkiye'den yüzer elektrik santrali sipariş edecek

14:05 10.08.2022
© REUTERS / Evgenia NovozheninaNovatek
Novatek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© REUTERS / Evgenia Novozhenina
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Rus Novatek şirketinin Arctic LNG 2 projesinin birinci hattına enerji temini için Türk Karpowership firmasından yüzer termik elektrik santrali sipariş edeceği belirtildi.
Kommersant'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Amerikan Baker Hughes şirketinin yaptırımlar nedeniyle gaz sıvılaştırma ve hatlara elektrik temini için gereken gaz türbinlerini sağlamayı reddetmesi Novatek şirketinin rotasını Türkiye'ye çevirmesine yol açtı.
Novatek, ABD tarafının kararı sonrası ortaya çıkan bu sorunu çözmek için Türk Karpowership şirketinden 300-400 MW kapasiteli yüzer termik elektrik santrali sipariş etmeye karar verdi.
Karpowership'in yüzer santrali ne zaman tedarik edeceğinin henüz belli olmadığını söyleyen kaynaklar, bu yöntemin ikinci ve üçüncü hatlar için de uygulanmasının muhtemel olduğunu kaydetti. Karadeniz Holding bünyesindeki Karpowership, dünyanın en büyük yüzer elektrik santrali operatörlerinden biri konumunda yer alıyor.
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