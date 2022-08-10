https://tr.sputniknews.com/20220810/koyluleri-tedirgin-eden-olay-yeni-dogan-buzagilar-ya-gorme-engelli-oluyor-yada-oluyor-1059761424.html

Köylüleri tedirgin eden olay: Yeni doğan buzağılar ya görme engelli oluyor ya da ölüyor

Köylüleri tedirgin eden olay: Yeni doğan buzağılar ya görme engelli oluyor ya da ölüyor

Diyarbakır’ın bazı köylerinde yeni doğan buzağılar ya görme engelli oluyor ya da ölüyor. Yaşanan durumdan tedirgin olan köylüler, zirai ilaçlar ve kuraklıktan... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T15:45+0300

2022-08-10T15:45+0300

2022-08-10T16:35+0300

yaşam

diyarbakır

buzağı

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Diyarbakır’ın bazı köylerinde yeni doğan buzağılar ya görme engelli oluyor ya da ölüyor. Sur’a bağlı Yenievler ve Akhüseyin köylerinde yaşanan bu durum köylüleri tedirgin ediyor. Yenievler köyü sakinleri, köydeki birçok buzağıda görme engeli olduğunu belirtirken, Akhüseyin köyü sakinleri ise yeni doğan ikiz buzağılarının öldüğünü söylüyor. Bazı köylüler, Diyarbakır’dan satın aldıkları buzağının da görme engeli olduğunu belirterek, yaşanan durumun bu iki köyle sınırlı olmayabileceğine dikkat çekiyor.‘15’e yakın buzağı görme engelli’Diyarbakır Sur’a Bağlı Yenievler köyünde yeni doğan buzağısında görme engeli bulunan Halis Kaya, şuan köyde 15’e yakın buzağıda doğuştan görme engeli olduğunu belirterek “Buzağıda körlük var, doğuştan gözleri görmüyor. Şuan köyümüzde 15 kadar buzağıda da aynı hastalık var. Herhangi bir yere başvuru yapmadım. Tarım İl Müdürlüğünden yetkililer geldi hem buzağıdan hem annesinden kan örnekleri aldı. Buzağının görme engeli olduğu için bakımı zor oluyor ama mecbur bakacağız” dedi.‘Ameliyat ettirdik ama başarılı olmadı’Aynı köyde yaşayan Mustafa Özcan yeni doğan buzağının görme engelli olduğunu belirterek “Ameliyat ettirdik ama başarılı olmadı. 2 hayvanım da doğum yaptı ama buzağıları öldü. Benim görüşüme göre bu durum ekseriyetle susuzlukla alakalı. Köyde su bulamadığımız için hayvanlarımız böyle oluyor. Hayvanlarımız su içebilmek için 8-9 kilometre gitmek zorunda kalıyorlar. Aynı yolu geldiklerinde hayvanlar yine susuz kalıyor. Tarım geldi ama net olarak bir şey söylemedi. Aşılarını da yaptırdık, ilaçları da kullanıyoruz. Kardeşimin hayvanı da yeni doğum yaptı ve o da aynı şekilde. Köyümüzde birçok hayvanın yeni doğan buzağısında körlük var. Köyde 10-15’ten fazla hayvanda bu sorun var.”‘Kuraklık ve zirai ilaçlardan dolayı olabilir’Akhüseyin köyünden Yılmaz Çalışkan ise köydeki buzağılarda yaşanan ölümler ve ortaya çıkan görme engeli şunları söyledi: “Bu seneki sorunumuz hayvanlarımız doğum yaptığında bazılarının buzağısında körlük görülüyor. Veterineri aradık, dediler ki, ‘Bu sene kuraklık geçtiği için buğdaylara atılan ilaçlardan kaynaklı samanlarda vitaminsizlik oluyor. Bu samanı yiyen hayvanlar da kör oluyor’. Yani kuraklıktan ve ilaçlardan dolayı bunlar oluyor. Benim hayvanım bu yıl doğum yaptı ve ikiz buzağılar öldü. Bunun üzerinde Diyarbakır’dan bir buzağı satın aldım ama o da kör çıktı.”'Vakaların incelenmesi için numuneler alındı’İki köyde yaşanan olaya ilişkin Tarım İl Müdürlüğü ve Sur İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner hekimleri buzağı ölümlerinin ve görme engeli vakalarını incelemek için Yenievler köyüne gitti. Köyde incelemelerde bulunan veteriner hekimler, vakaların incelenmesi için aldıkları numuneleri Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderdi. Buzağılardaki görme engelli doğumların nedenin ortaya çıkması için numunelerin sonuçlarının çıkması bekleniyor. Öte yandan Tarım İl Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaparak, köylerde yaşanan hayvan hastalıkları konusunda hayvan sahiplerine başvuru yapmaları çağrısında bulunuldu.

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diyarbakır, buzağı