https://tr.sputniknews.com/20220810/londrada-cocuk-felci-asisi-seferberligi-baslatiliyor-1059772641.html

Londra'da çocuk felcine karşı aşı seferberliği başlatılıyor

Londra'da çocuk felcine karşı aşı seferberliği başlatılıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da son aylarda çocuk felcine neden olan virüsün yeniden tetkik edilmesinin ardından, şehirdeki tüm 1-9 yaş arası çocukların... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T20:11+0300

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seferberlik

çocuk felci

virüs

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İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden (NHS) yapılan açıklamada, şehrin atık su kanallarından alınan örneklerde şubattan bu yana 116 kez çocuk felci virüsüne rastlandığı bildirildi.Aşı kampanyası kapsamında Londra'da yaklaşık 1 milyon çocuğa çocuk felci aşısının yapılması planlanıyor.Çocuk felci 2003'te Avrupa'dan tamamen silinmiş olmasına rağmen, uzmanlar farklı ülkelerde bağışıklık geliştirilmesi için uygulanan aşılardaki güvenli virüs örneğinin bazı vakalarda mutasyona uğrayarak direnç geliştirmiş olabileceğini belirtiyor.Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ise tespit edilen örneklerin çoğunun çocuk felcinin güvenli aşı formu olduğunu ancak 'birkaçının' tehlikeli olacak kadar mutasyona uğradığını bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220721/abdde-yillar-sonra-ilk-cocuk-felci-vakasi-1058989051.html

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ingiltere, aşı, seferberlik, çocuk felci, virüs