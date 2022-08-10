https://tr.sputniknews.com/20220810/lunaparkta-eglence-treni-raydan-cikti-1-olu-3-yarali-1059731131.html

Lunaparkta eğlence treni raydan çıktı: 1 ölü, 3 yaralı

Lunaparkta eğlence treni raydan çıktı: 1 ölü, 3 yaralı

Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

lunapark

giresun

tren

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Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta, eğlence treni raydan çıkarak yere düştü.Kazada, Giresun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı 27 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralandı.Komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Aynı hastanede tedavi altına alınan Samet Dilekçe ve Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş'ın durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı'ya başsağlığı diledi.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ünlü, üzücü bir kaza sonucu ikisi emniyet mensubu, 4 kişinin yaralandığını belirterek "Doktor arkadaşlarımızın bütün müdahalelerine rağmen komiser yardımcısı evladımızı maalesef kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.Başta Emniyet teşkilatı olmak üzere komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileyen Ünlü, şunları kaydetti:Ünlü, idari ve adli tahkikatın devam ettiğini sözlerine ekledi.Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında üç kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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